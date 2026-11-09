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FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Robinet !

Par Fabien Chorlet2 min de lecture
Thomas Robinet (FC Nantes)

Grégory Poirier a donné des nouvelles peu rassurantes de Thomas Robinet, sorti sur blessure lors de la victoire du FC Nantes à Pau (0-2).

Si le FC Nantes a renoué avec la victoire samedi dernier en s’imposant sur la pelouse du Pau FC (0-2), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2, les Canaris ont enregistré une mauvaise nouvelle avec la nouvelle blessure de Thomas Robinet. De retour dans le onze de départ de Grégory Poirier, l’attaquant nantais a été contraint de quitter ses partenaires dès la 19e minute de jeu. Une sortie prématurée particulièrement inquiétante pour l’ancien joueur de Dunkerque, qui revenait tout juste d’un précédent pépin physique. Malgré ce précieux succès à l’extérieur, l’infirmerie nantaise continue donc de se remplir.

Une rechute aux ischio-jambiers redoutée pour Robinet !

Interrogé en conférence de presse après la victoire face à Pau, Grégory Poirier a donné des nouvelles peu rassurantes de Thomas Robinet. L’entraîneur du FC Nantes craint une rechute aux ischio-jambiers, une blessure qui avait déjà privé l’attaquant de la rencontre face à l’AS Saint-Étienne (1-0), le 24 octobre dernier. « C’est trop tôt pour le dire, mais ça semble être une rechute sur le même muscle. On va étudier ça. C’est difficile de parler à chaud, mais c’est un coup dur, encore. Il faut que l’on analyse, car il y a plein de choses où il faut être performants », a expliqué le technicien nantais. Si la nature exacte de cette nouvelle blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité restent à déterminer, cette rechute redoutée constitue un nouveau contretemps pour le joueur et son entraîneur.

Au-delà du seul cas de Thomas Robinet, Grégory Poirier s’est également interrogé sur la multiplication des blessures au sein de son effectif depuis le début de la saison. « On a des blessés en ce moment sur des situations bizarres. Souvent c’est accidentel : on a eu trois ménisques depuis le début de l’année, et ça c’est vraiment accidentel… mais quand c’est un peu plus musculaire, il faut essayer de réfléchir à tous les facteurs de blessures. On va travailler sur ça et essayer de voir ce qu’on aurait pu mieux faire par rapport à cela », a confié l’entraîneur des Canaris. Alors que le FC Nantes espère profiter de sa victoire à Pau pour lancer une nouvelle dynamique, le staff nantais devra désormais déterminer les raisons de ces pépins physiques à répétition et attendre les examens de Thomas Robinet pour connaître la gravité de sa blessure.

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