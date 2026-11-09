Flashback, il y a un an : Brigade Loire : de la menace de dissolution à la lutte pour la survie du FC Nantes

Il y a un an, la Brigade Loire tremblait sous la menace d’une dissolution après une violente nuit d’affrontements avec les ultras du Stade Rennais. Aujourd’hui, alors que le FC Nantes lutte pour rester debout sportivement, le contraste est saisissant : la fièvre tribune a laissé place à la survie sur le terrain.

Quand la Brigade Loire était dans l’œil du cyclone

Le 9 novembre 2025, le FC Nantes était au cœur de la tourmente, mais pas pour ses résultats. Cette nuit-là, cinquante membres de la Brigade Loire s’étaient retrouvés face aux ultras rennais du RCK, tout juste rentrés de Paris. La bagarre avait éclaté près du Roazhon Park, menant à l’interpellation de six Nantais et laissant des blessés des deux côtés. L’État, déjà tenté par la dissolution de groupes ultras au printemps précédent, avait ressorti le dossier de la Brigade Loire. L’Equipe s’en faisait l’écho : si la responsabilité de la BL était prouvée, la sanction collective pouvait tomber, dans un climat de tension où la violence en tribunes ne cessait de monter. À cette époque, le FC Nantes vibrait – ou frémissait – au rythme de ses supporters, et la crainte de perdre ce poumon populaire planait sur la Beaujoire. Les derbys sous haute tension, les interdictions de déplacement, les rixes et les menaces de sanctions collectives rythmaient le quotidien du club, bien au-delà des résultats sportifs.

Un an plus tard : la tribune s’efface, la crise sportive s’impose

Douze mois ont passé, et le FC Nantes n’a plus la même urgence. Le club ne fait plus la une pour ses supporters turbulents, mais pour ses difficultés sur le terrain. Désormais en Ligue 2, les Canaris se battent pour ne pas sombrer plus bas. La dernière victoire à Pau a mis fin à une longue série sans succès, mais n’a pas apaisé les craintes : la fragilité reste palpable, les joueurs eux-mêmes le disent, et la moindre embellie est vécue avec méfiance. Les tribunes, jadis au centre de toutes les attentions, sont aujourd’hui reléguées à l’arrière-plan. Ce n’est plus la Brigade Loire qui inquiète les dirigeants, mais la menace d’une nouvelle saison galère, entre départs annoncés – comme celui de Centonze – et pression constante sur un entraîneur à la merci des résultats. La question n’est plus de dissoudre un groupe ultra, mais d’empêcher que le FCN ne s’enfonce durablement dans l’anonymat de la Ligue 2. Le contraste est cruel : l’an dernier, le club craignait de perdre sa voix populaire. Cette saison, il tente simplement de ne pas perdre son âme sur le rectangle vert. Le vrai couperet est tombé ailleurs, et il ne fait pas de bruit dans les travées…