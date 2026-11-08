FC Nantes : le succès à Pau pourrait déjà cacher une mauvaise nouvelle pour la suite !

Malgré son succès précieux à Pau (0-2), le FC Nantes n’est pas encore sorti d’affaire : Lucas Perrin a déjà identifié le piège qui pourrait replonger les Canaris dans leurs difficultés.

Le FC Nantes peut enfin souffler. Samedi soir, les Canaris ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant sur la pelouse de Pau (0-2), lors de la 12e journée de Ligue 2. Un résultat précieux qui permet aux hommes de Grégory Poirier de remonter à la 14e place et de sortir de la zone rouge. Mais attention, cette victoire ne doit surtout pas masquer les problèmes nantais.

Interrogé après la rencontre, Lucas Perrin a notamment insisté sur l’importance de ne pas s’enflammer après ce succès. Le défenseur central sait que le FC Nantes a déjà montré une fâcheuse tendance à se relâcher après avoir obtenu un résultat positif.

« À chaque fois qu’on gagne, on retombe dans nos travers donc il ne faut pas faire preuve de suffisance maintenant », a prévenu le défenseur nantais. Un avertissement qui en dit long sur la fragilité actuelle des Canaris.

Lucas Perrin refuse de s’enflammer après Pau

Sur la pelouse du Nouste Camp, les Nantais ont pourtant montré un visage encourageant. Solides défensivement, ils ont réussi à contenir une équipe paloise qui restait sur cinq victoires consécutives. Lucas Perrin a d’ailleurs souligné le travail collectif réalisé par ses partenaires.

« On a tous bien défendu, on avait un bloc compact. Pau ne s’est quasiment pas créé d’occasions hormis sur des situations litigieuses. On retient le clean-sheet aujourd’hui et l’état d’esprit du collectif », a expliqué le défenseur central.

Un succès construit sur la solidarité, mais qui demande désormais confirmation. Car pour Perrin, le danger serait de considérer que le plus difficile est fait après avoir quitté la zone de relégation.

Le FC Nantes doit absolument confirmer contre Grenoble

Le message est clair : les Canaris ne peuvent pas se permettre de retomber dans leurs mauvaises habitudes. Malgré les trois points récupérés dans le Béarn, Nantes reste proche de la zone rouge et doit rapidement enchaîner pour retrouver une position plus confortable.

« Il faut bonifier ce succès et confirmer face à Grenoble », a rappelé Lucas Perrin, avant d’insister sur le potentiel d’une éventuelle série positive : « Si on fait une série, on peut vite remonter au classement. »

Le prochain rendez-vous contre Grenoble aura donc une importance particulière. Une nouvelle victoire permettrait au FC Nantes de confirmer son réveil. À l’inverse, un nouveau faux pas relancerait immédiatement les interrogations.