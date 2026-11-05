FC Nantes : Poirier a fait une terrible découverte avant Pau

Après un nouveau résultat décevant contre Clermont, Grégory Poirier a pointé les difficultés mentales et les insuffisances de son groupe avant un déplacement déjà crucial à Pau.

Le FC Nantes n’avance plus et l’impatience grandit. Accrochés par Clermont (1-1) vendredi à la Beaujoire, les Canaris ont une nouvelle fois laissé échapper des points précieux. Une situation qui commence sérieusement à agacer leur entraîneur, Grégory Poirier, à quelques jours d’un déplacement compliqué à Pau.

Face aux Clermontois, les Nantais avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Frédéric Guilbert, dès la 15e minute. Mais, incapables de préserver leur avantage, ils ont concédé l’égalisation de Florian Bianchini à la 71e minute. Une nouvelle erreur défensive qui a provoqué la colère du technicien nantais.

Poirier attend des joueurs qu’ils prennent leurs responsabilités

Après la rencontre, l’entraîneur du FC Nantes n’a pas caché sa frustration. Pour lui, ces erreurs de concentration et de placement ne sont plus acceptables. Les Canaris doivent apprendre à mieux gérer leurs temps faibles et surtout à protéger un résultat lorsqu’ils ont pris l’avantage.

Mais au-delà des aspects tactiques, c’est aussi la question du leadership qui se pose dans le vestiaire nantais. « Des leaders, on en manque. On peut en identifier, mais il faut une certaine légitimité. Il faut être irréprochable dans la performance pour pouvoir rayonner et impacter sur les partenaires », a constaté en substance le technicien en conférence de presse avant Pau. Le problème est désormais autant mental que sportif. Nantes manque de constance, de sérénité et de joueurs capables de remettre le collectif dans le bon sens lorsque la pression monte. Poirier a d’ailleurs laissé entendre que certains éléments pourraient perdre leur place si les mêmes erreurs se répètent.

Pau, un déplacement pour montrer du caractère

Le prochain rendez-vous s’annonce particulièrement difficile. Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Pau FC samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Les Palois sont actuellement 5e et représentent un adversaire redoutable pour des Canaris en manque de confiance.

Pour Grégory Poirier, l’enjeu sera donc double : retrouver le chemin de la victoire et faire émerger des leaders capables de tirer l’équipe vers le haut. Car si Nantes veut éviter de s’enfoncer davantage au classement, les discours devront rapidement laisser place aux actes.