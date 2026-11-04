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FC Nantes : Paulo Tavares craque et sème encore la zizanie à Nantes 

Par Bastien Aubert - 4 Nov 2026, 10:40
Les supporters du FC Nantes

Une récente publication attribuée à Paulo Tavares a mis le doute dans l’esprit de certains supporters du FC Nantes.

Le feuilleton du rachat du FC Nantes est peut-être terminé mais Paulo Tavares n’a visiblement pas tourné la page. Longtemps associé à un possible rachat du FC Nantes, avant que les négociations avec Waldemar Kita ne finissent par échouer, le négociateur s’est manifesté sur les réseaux sociaux après la rencontre face à Clermont.

Un message caustique du vrai Tavares ?

Sous une publication Instagram consacrée au match, il a laissé un commentaire pour le moins piquant. « Génial Pep Poirier allez quelle tristesse mais vous avez raison heureusement pas le projet TAVARES mdr avec TAVARES CE SERAIT LA GAGNE », a-t-il écrit.

Cette sortie sarcastique n’est pas passée inaperçue. Alors que le projet de reprise du FC Nantes porté par Tavares a finalement échoué, son commentaire semble remettre indirectement sur la table les débats autour de la situation sportive et institutionnelle du club.

Tavares toujours dans le paysage nantais

Mais une interrogation a rapidement émergé : le message provient-il bien du compte officiel de Paulo Tavares ? Certains supporters ont émis des doutes sur l’authenticité du profil à l’origine de cette publication. Emmanuel Merceron, de son côté, ne semble pas avoir la moindre hésitation. « Bah évidemment que c’est lui », a-t-il assuré sur X.

Même si son projet de rachat n’a pas abouti, Tavares arrive donc tout de même à réussir le petit exploit de faire parler de lui autour du FC Nantes. Sa réaction, qu’elle soit prise comme une simple provocation ou une nouvelle pique adressée à l’environnement du club, a suffi à relancer les discussions. Jusqu’à quand ?

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