Blessé au cours de la large victoire du FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des Champions (3-0), Rodri (30 ans) souffre de la cheville.

La victoire du FC Barcelone contre Aston Villa (3-0) en Ligue des Champions a été ternie par la sortie sur blessure de Rodri. Si, grâce à ce succès, les Blaugranas remontent provisoirement à la deuxième place du classement, Hansi Flick a surtout dû composer avec une mauvaise nouvelle : l’ancien Ballon d’Or n’a pas pu poursuivre la rencontre après avoir ressenti une gêne physique.

Une blessure à la cheville ou un problème musculaire ?

Dans un premier temps, Mundo Deportivo évoquait une possible atteinte aux ischio-jambiers. Une information ensuite nuancée par Fabrizio Romano, qui indiquait que le joueur souffrait plutôt d’une gêne à la cheville et devait passer des examens dans la journée.

Après la rencontre, Hansi Flick a confirmé que son milieu de terrain avait bien ressenti un problème physique, sans toutefois donner davantage de précisions sur la nature exacte de la blessure. « Rodri a ressenti une gêne musculaire et il faudra attendre demain », a expliqué inquiet l’entraîneur du Barça à Movistar.

Le match contre l’Atlético déjà dans les têtes

Le staff médical du FC Barcelone doit désormais évaluer l’état du joueur avant le prochain rendez-vous face à l’Atlético Madrid. Les examens de ce mercredi permettront notamment de déterminer si Rodri pourra tenir sa place ou s’il devra déclarer forfait.

Pour le staff du Barça, l’objectif est évidemment d’éviter une nouvelle longue indisponibilité, quand on connaît le passé douloureux du meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde à l’infirmerie.