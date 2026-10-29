La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Gavi, Eric Garcia et Alejandro Balde, Luis Enrique lorgne un autre coéquipier de Lamine Yamal au FC Barcelone.

Le PSG prépare-t-il un nouveau gros coup sur le marché des transferts ? Selon Ekrem Konur, les dirigeants parisiens s’intéressent de près à Fermín López, l’un des jeunes talents du FC Barcelone. Le milieu offensif espagnol figurerait parmi les joueurs suivis par le club de la capitale, qui évaluerait la possibilité de formuler une offre.

Le PSG prêt à passer à l’action pour Fermín López ?

À Paris, Luis Enrique connaît bien le football espagnol et les qualités des joueurs formés au FC Barcelone. Fermín López pourrait ainsi représenter une piste intéressante pour renforcer le secteur offensif parisien. Capable d’évoluer dans l’entrejeu et de se projeter rapidement vers la surface adverse, le Barcelonais possède un profil qui pourrait attirer l’attention du staff parisien.

Le PSG ne serait pas seul dans ce dossier. Toujours selon Konur, Chelsea et Arsenal auraient eux aussi inscrit Fermín López sur leurs listes de joueurs à suivre. Les deux clubs anglais continueraient d’observer sa progression, ce qui pourrait accentuer la concurrence si les prétendants décidaient de passer à l’action.

Un nouveau dossier brûlant pour le PSG ?

À mesure que le mercato hivernal approche, le nom du milieu offensif espagnol pourrait donc circuler davantage. Mais convaincre le FC Barcelone de céder l’un de ses jeunes joueurs ne s’annonce pas forcément simple. Le club catalan devra notamment évaluer l’intérêt sportif d’un éventuel départ et les conditions financières d’une proposition.

Après les nombreuses rumeurs associant le PSG à des joueurs du FC Barcelone, la piste Fermín López mérite d’être surveillée. Le club parisien pourrait chercher à anticiper ses besoins pour la seconde partie de saison, tandis que la concurrence anglaise pourrait compliquer les discussions. Reste désormais à savoir si Doha décidera de concrétiser cet intérêt par une proposition officielle dès janvier.