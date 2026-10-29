Si Odsonne Edouard a donné des nouvelles rassurantes au RC Lens, Olivier Létang a été victime d’un tacle appuyé au LOSC avec le derby du Nord.

Le derby du Nord approche. Alors que le RC Lens doit composer avec l’absence d’Odsonne Édouard, l’attaquant lensois a tenu à rassurer les supporters après son opération.

Édouard donne rendez-vous aux supporters du RC Lens

Forfait pour le derby face au LOSC (vendredi, 21h05) et absent pendant plusieurs semaines, Odsonne Édouard a pris la parole pour donner des nouvelles de son état de santé. L’attaquant du RC Lens a annoncé que son opération s’était bien déroulée à Paris, tout en remerciant les supporters pour leurs nombreux messages de soutien. « Salut à tous ! L’opération s’est très bien passée aujourd’hui à Paris. Un immense merci pour tous vos messages ces dernières semaines. Votre soutien me donne encore plus de force », a-t-il notamment écrit sur Instagram/

Le joueur de 28 ans s’est également montré déterminé à entamer sa rééducation dès le lendemain de l’intervention. « Je suis plus motivé et déterminé que jamais, avec un objectif : vous retrouver au plus vite à Bollaert et tout donner pour aider le club à atteindre ses objectifs. Vous pouvez compter sur moi ! À très vite », a-t-il ajouté. Un message encourageant pour les supporters lensois, même si aucune date précise de retour n’a été communiquée. En attendant de retrouver son attaquant, le RC Lens devra poursuivre sa route sans lui, notamment lors du rendez-vous face au rival lillois.

Walid Acherchour s’en prend à Olivier Létang

Du côté du LOSC, l’approche du derby est marquée par les critiques de Walid Acherchour. Sur RMC Sport, le consultant a dressé un bilan sévère du travail réalisé par Davide Ancelotti, tout en estimant que l’entraîneur ne pouvait pas porter seul la responsabilité de la situation. « Je suis très déçu de ce que Davide Ancelotti réalise mais il n’est pas le seul responsable. Quand tu regardes le mercato estival, ce n’est pas folichon. Et ça, c’est le fait d’Olivier Létang », a-t-il lancé.

Une sortie qui vise directement le président lillois, à qui Acherchour reproche les choix effectués lors du dernier mercato estival. Pour le consultant, les difficultés sportives ne peuvent pas être analysées uniquement à travers les performances de l’entraîneur : la qualité du recrutement doit également entrer en ligne de compte. Ces propos relancent ainsi le débat autour de la stratégie sportive du LOSC et du rôle de sa direction dans les résultats de l’équipe.