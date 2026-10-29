Le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, programmé ce vendredi (21h05), pourrait permettre à Yannick Cahuzac de surprendre dans son onze de départ.

Le RC Lens se déplace sur la pelouse du LOSC ce vendredi à 21h05 pour un derby du Nord qui s’annonce électrique. Pour ce rendez-vous capital, Yannick Cahuzac devra composer sans Odsonne Édouard.

Hazard préféré à Ivanovic ?

Opéré des adducteurs, l’avant-centre devrait être éloigné des terrains pendant environ deux mois et ne devrait pas retrouver la compétition avant l’année prochaine. À cette absence s’ajoute celle d’Abdallah Sima, touché à une cuisse. Deux coups durs qui réduisent considérablement les options offensives des Sang et Or à l’approche d’un déplacement particulièrement attendu chez leur rival lillois.

Dans ce contexte, Thorgan Hazard pourrait tirer son épingle du jeu. Décisif en sortie de banc face au Paris FC (2-1), samedi, avec un but et une passe décisive, le Belge a marqué des points au meilleur moment. Son profil pourrait offrir une alternative intéressante pour dynamiser l’attaque lensoise dès le coup d’envoi. Selon L’Équipe, Thorgan Hazard pourrait être préféré à Franjo Ivanovic pour débuter cette rencontre.

Gradit de retour, une défense presque au complet

L’attaquant croate peine encore à trouver ses marques depuis son arrivée et affiche un bilan de deux buts en onze matches. Un rendement qui laisse planer le doute sur sa capacité à s’imposer immédiatement dans un rendez-vous aussi exigeant. Autre bonne nouvelle pour le RC Lens : Jonathan Gradit a repris l’entraînement et postule à une place dans le onze de départ.

Son retour potentiel offrirait une solution supplémentaire à Cahuzac dans sa défense à trois, où il pourrait occuper le côté droit de l’axe. En revanche, Ismaëlo Ganiou reste indisponible en raison d’une blessure au ménisque. Le staff devra donc encore composer avec cette absence au moment de préparer le déplacement dans le Nord.