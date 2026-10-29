Usé par la tournure des événements au FC Nantes, Waldemar Kita en aurait vraiment ras-le-bol.

L’avenir de Waldemar Kita au FC Nantes pourrait-il s’écrire loin de la Beaujoire ? Selon Emmanuel Merceron, spécialiste de l’actualité du FC Nantes, le propriétaire du club serait désormais déterminé à tourner la page. « Il veut vraiment partir. Il n’en peut absolument plus. Il a 74 ans, n’oublions pas ce paramètre », affirme-t-il sur X.

Le ras-le-bol de Waldemar Kita

Une déclaration qui relance les interrogations sur l’avenir du dirigeant à la tête des Canaris. La perspective d’une vente du club a déjà alimenté les discussions ces dernières semaines, notamment autour de Paulo Tavares. Au-delà des discussions autour de la vente, la situation sportive du FC Nantes pèserait également dans ce contexte. Le début de saison décevant n’a pas permis d’apaiser les tensions, tandis que la contestation d’une partie des supporters continue de placer la direction sous pression.

Pour Waldemar Kita, ces différents éléments s’ajouteraient aux incertitudes entourant l’avenir du club. La question de la vente ne concerne donc pas uniquement les aspects financiers : elle s’inscrit aussi dans un contexte sportif et institutionnel compliqué.

Un possible tournant pour l’avenir du FC Nantes ?

Si Waldemar Kita venait effectivement à se retirer, ce serait une étape majeure pour le FC Nantes. Un changement de propriétaire pourrait ouvrir une nouvelle séquence dans l’histoire récente du club, à condition qu’un projet de reprise concret se dessine. Pour l’heure, plusieurs questions demeurent : les discussions autour d’une vente peuvent-elles reprendre ? Un nouvel acquéreur peut-il se manifester ? Et surtout, Waldemar Kita est-il prêt à franchir le pas après plusieurs années à la tête des Canaris ?

Une chose est certaine : entre les difficultés sportives, la contestation des supporters et les incertitudes liées à une éventuelle vente, le dossier nantais reste à suivre de près. Un départ du propriétaire constituerait un changement majeur, mais il faudra attendre des éléments officiels pour savoir si cette hypothèse est réellement sur le point de se concrétiser.