Ligue 2 : l’IA propulse l’ASSE en Ligue 1, le FC Nantes reçoit une terrible nouvelle !

Après dix journées de Ligue 2, l’intelligence artificielle a livré ses prédictions pour le classement final de la saison 2026-2027. Et le verdict est sans appel : l’ASSE se dirige tout droit vers la Ligue 1 avec des probabilités impressionnantes ! En revanche, le FC Nantes pourrait vivre une nouvelle saison cauchemardesque, loin des places de barragistes. Montpellier et Reims restent, eux, les principaux concurrents des Verts dans la course à la montée.

L’AS Saint-Étienne peut-elle déjà commencer à rêver de son retour en Ligue 1 ? Après dix journées de championnat, les hommes de Ian Cathro occupent solidement la première place du classement avec 25 points, soit huit victoires, un match nul et une seule défaite. Une entame particulièrement convaincante qui place les Verts en position idéale pour atteindre leur objectif.

Et les dernières projections de l’intelligence artificielle viennent confirmer cette tendance ! Selon Forepitch, qui a simulé 10 000 fois la fin de la saison, l’ASSE possède désormais 76 % de chances de terminer championne de Ligue 2 et 91 % de chances de monter directement en Ligue 1.

Des chiffres impressionnants qui contrastent avec la situation du FC Nantes, seulement quinzième après dix journées et dont les ambitions de remontée semblent déjà sérieusement compromises.

ASSE : 91 % de chances de monter, l’IA voit les Verts champions !

C’est une prédiction qui devrait donner le sourire aux supporters stéphanois ! Avec 25 points pris sur 30 possibles, l’ASSE réalise un début de saison presque parfait. Les Verts possèdent également la meilleure attaque du championnat avec 23 buts inscrits et une différence de buts de +15.

Une domination qui se traduit directement dans les simulations de Forepitch. Le modèle attribue aux Stéphanois 76 % de chances de remporter le titre, mais surtout 91 % de chances d’obtenir l’une des deux premières places, synonymes de montée directe.

Mieux encore, l’ASSE possède 99 % de chances de terminer dans les cinq premiers, ce qui lui assurerait au minimum une participation aux play-offs d’accession si cette projection se réalisait.

Le super-ordinateur prévoit également un total moyen de 71 points pour les Verts au terme des 34 journées. Un rythme qui leur permettrait de terminer largement en tête du classement.

Reste désormais à confirmer cette domination sur la durée. Car les Stéphanois connaissent parfaitement les difficultés du championnat de Ligue 2, et Kilmer Sports Ventures attend cette remontée avec impatience.

Montpellier et Reims : les deux grands dangers pour Saint-Étienne !

Si l’ASSE apparaît comme le grand favori, deux concurrents semblent particulièrement bien placés pour lui disputer le haut du classement.

Premier poursuivant des Verts, Montpellier occupe la deuxième place avec 21 points après dix journées. Le MHSC reste sur une belle dynamique et peut encore espérer revenir sur Saint-Étienne.

Selon les simulations, les Héraultais disposent de 10 % de chances de remporter le titre, 39 % de chances de monter directement et 83 % de chances de terminer dans le Top 5.

Le Stade de Reims, actuellement quatrième avec 18 points, reste également un candidat sérieux. Les Rémois bénéficient de 6 % de chances de terminer champions et de 24 % de chances d’obtenir la montée directe. Leurs probabilités d’accéder au Top 5 atteignent 70 %.

Si Nancy occupe actuellement la troisième position avec 19 points, l’intelligence artificielle voit donc plutôt Reims s’installer durablement dans le trio de tête.

Une chose est certaine : les Verts devront se méfier de ces deux formations, bien décidées à retrouver elles aussi l’élite du football français.

FC Nantes : l’IA annonce une énorme désillusion, les barrages presque hors de portée !

À l’inverse de l’ASSE, le FC Nantes traverse un début de saison particulièrement inquiétant. Relégués en Ligue 2, les Canaris espéraient rapidement retrouver les sommets, mais les premiers résultats sont loin des attentes.

Après dix journées, Nantes pointe à la quinzième place avec seulement huit points, deux victoires, deux matchs nuls et six défaites. Un bilan alarmant, qui place déjà les hommes de Poirier dans une position délicate.

Et l’intelligence artificielle ne se montre guère optimiste pour la suite.

Forepitch projette le FC Nantes à la 14e place du classement final, avec seulement 37 points au compteur ! Une position qui ne permettrait évidemment pas aux Canaris de disputer les barrages d’accession.

Plus inquiétant encore, le modèle n’accorde aux Nantais qu’environ 1 % de chances de terminer dans les cinq premières places, et moins de 1 % de chances de monter directement.

En revanche, le risque de relégation reste bien réel : Nantes présente une probabilité estimée à 21 % de descendre à l’échelon inférieur.

Un scénario catastrophe pour un club historique du football français, déjà confronté à de nombreuses turbulences sportives et institutionnelles.

Si ces prédictions venaient à se confirmer, l’écart entre Saint-Étienne et Nantes serait considérable : 34 points sépareraient les deux clubs au classement final !

De quoi mettre encore davantage de pression sur les Canaris, qui doivent impérativement réagir pour ne pas transformer leur saison en véritable cauchemar.

Ligue 2 : le classement final prédit par l’intelligence artificielle

Voici le classement projeté par Forepitch après dix journées, avec le total moyen de points obtenu sur l’ensemble des simulations.

Rang Club Points projetés 1 ASSE 71 2 Montpellier 60 3 Stade de Reims 57 4 Red Star 55 5 FC Metz 53 6 AS Nancy Lorraine 52 7 FC Annecy 51 8 Pau FC 49 9 Guingamp 45 10 Dunkerque 45 11 Rodez 43 12 Dijon 41 13 Boulogne 39 14 FC Nantes 37 15 Sochaux 37 16 Grenoble 36 17 Laval 34 18 Clermont Foot 32

Source : Forepitch, projections du 27 octobre 2026. Les points indiqués correspondent aux moyennes des simulations et non à des scores définitifs. Les probabilités restent susceptibles d’évoluer après chaque journée.

Pour l’ASSE, cette projection constitue un signal extrêmement encourageant. Avec une avance confortable et des probabilités de montée particulièrement élevées, le rêve d’un retour en Ligue 1 prend progressivement forme.

Pour le FC Nantes, en revanche, l’urgence est déjà bien réelle. Pendant que les Verts semblent foncer vers l’élite, les Canaris pourraient devoir se contenter d’une lutte pour leur maintien en Ligue 2.

Deux clubs historiques, deux trajectoires diamétralement opposées : si l’intelligence artificielle voit juste, Saint-Étienne pourrait retrouver la Ligue 1 pendant que Nantes s’enfoncerait durablement à l’étage inférieur.