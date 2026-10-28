OM : Paixao et Abdelli récompensés, un troisième marseillais crée la surprise !

L’Olympique de Marseille est à l’honneur après la huitième journée de Ligue 1 ! Trois joueurs olympiens ont été retenus dans l’équipe type du week-end : Igor Paixao, Himad Abdelli et, plus surprenant, Emerson. Une triple récompense qui confirme la montée en puissance de plusieurs éléments de l’effectif de Bruno Genesio et apporte de nouvelles raisons de se réjouir aux supporters marseillais.

Trois Marseillais dans l’équipe type de Ligue 1, voilà une belle reconnaissance pour l’OM ! Alors que Bruno Genesio cherche à installer une dynamique positive dans la cité phocéenne, plusieurs de ses joueurs viennent de recevoir une distinction particulièrement encourageante.

Au terme de la huitième journée de championnat, Igor Paixao, Himad Abdelli et Emerson figurent tous les trois dans le onze type. Une présence remarquée qui met en lumière aussi bien les qualités offensives des Olympiens que l’apport de joueurs parfois moins exposés médiatiquement.

Et si la présence de Paixao peut sembler logique au regard de ses qualités, celles d’Abdelli et surtout d’Emerson constituent de belles satisfactions pour le staff marseillais.

OM : Paixao et Abdelli à l’honneur, Genesio peut sourire !

C’est une récompense qui devrait faire plaisir à Bruno Genesio ! Igor Paixao figure parmi les joueurs distingués après cette huitième journée, confirmant son importance dans le dispositif offensif marseillais.

Le Brésilien possède des qualités capables de faire basculer une rencontre : vitesse, percussion, prise de risque et capacité à provoquer les défenses adverses. Des atouts précieux pour une équipe qui cherche à retrouver davantage de régularité.

Mais l’autre belle satisfaction concerne Himad Abdelli !

Le milieu de terrain marseillais voit ses efforts récompensés après avoir travaillé dur pour retrouver une condition physique optimale. Récemment, Abdelli avait d’ailleurs plaisanté sur les nombreux kilomètres parcourus à vélo pendant sa préparation, après une remarque amusée de Pierre-Emerick Aubameyang sur les réseaux sociaux.

Une méthode qui semble porter ses fruits puisque l’ancien Angevin s’offre désormais une place parmi les meilleurs joueurs de cette huitième journée.

Une reconnaissance importante pour Abdelli, qui cherche à s’imposer durablement dans les plans de Bruno Genesio.

Emerson, l’invité surprise qui fait la fierté de l’OM !

Mais la véritable surprise de cette équipe type se trouve peut-être du côté d’Emerson.

Moins attendu que ses deux partenaires, le joueur olympien a lui aussi été récompensé pour sa prestation lors de cette huitième journée.

Une distinction qui rappelle que les performances de l’OM ne reposent pas uniquement sur ses éléments offensifs les plus médiatisés.

Dans une équipe qui cherche encore le bon équilibre, la contribution d’Emerson peut s’avérer particulièrement précieuse. Sa présence dans ce onze type constitue une belle reconnaissance individuelle et pourrait lui permettre de gagner encore davantage en confiance.

Pour Bruno Genesio, voir trois joueurs issus de secteurs différents récompensés est également un signal encourageant sur le potentiel de son groupe.

🚨 Himad Abdelli, Igor Paixão et Emerson sont présents dans l'équipe type de la 8ème journée de Ligue 1. ✅️



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OM : un signal fort avant le choc face à Toulouse ?

Cette triple distinction intervient à un moment important de la saison marseillaise.

Après un début d’exercice marqué par quelques difficultés, l’OM doit désormais confirmer ses progrès et enchaîner les résultats pour remonter au classement.

Le prochain rendez-vous face à Toulouse, dimanche au Vélodrome, constituera ainsi une nouvelle occasion de mesurer les ambitions de l’équipe de Bruno Genesio.

Avec un Igor Paixao capable de dynamiter les défenses, un Himad Abdelli qui semble monter en puissance et un Emerson récompensé pour son travail, l’entraîneur olympien dispose de plusieurs motifs de satisfaction.

Reste maintenant à transformer ces distinctions individuelles en résultats collectifs.

Une chose est sûre : l’OM ne repart pas les mains vides de cette huitième journée de Ligue 1. Avec trois joueurs dans l’équipe type, Paixao, Abdelli et Emerson prouvent que Marseille possède des arguments pour relever la tête. Et Bruno Genesio espère désormais que cette belle dynamique individuelle entraînera tout le groupe dans son sillage !