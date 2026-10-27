Auteurs d’entrées décevantes contre Le Havre dimanche (4-3), Neal Maupay et Angel Gomes sont poussés à prendre du recul à l’OM.

La victoire de l’OM contre Le Havre (4-3) a laissé des traces. Malgré une avance de quatre buts, les Marseillais ont failli se faire rejoindre après une fin de rencontre particulièrement compliquée. Plusieurs entrées en jeu ont été pointées du doigt, relançant les débats sur la gestion du groupe par Bruno Genesio.

« Il faut vider les têtes »

Neal Maupay et Angel Gomes font partie des joueurs dont les prestations ont suscité des interrogations. Les deux hommes n’ont pas convaincu lors de leur apparition face au HAC, alors que l’équipe avait pourtant une avance confortable pour aborder sereinement les dernières minutes. Cette situation intervient dans un contexte déjà tendu pour certains éléments de l’effectif. Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko ont notamment été ciblés après la rencontre, le premier ayant été rétrogradé avec la Pro 2 selon les informations rapportées. Pour Maupay et Gomes, la question d’une mise à l’écart temporaire commence également à être évoquée.

C’est Nordine Ali Said, journaliste marseillais, qui a avancé cette solution. Selon lui, l’OM aurait intérêt à laisser les deux joueurs prendre du recul pendant quelques semaines, sans pour autant transformer cette décision en sanction définitive. « Sans être définitif et sans créer de drama, je laisserais Gomes et Maupay à disposition de Romain Ferrier les week-ends jusqu’à la trêve », a-t-il proposé sur X. Le journaliste estime que les deux joueurs traversent une période suffisamment compliquée pour qu’un changement d’environnement puisse leur permettre de retrouver leurs repères. Il poursuit : « Je crois qu’il n’y a plus rien à gratter en ce moment (…) Même contre le dernier à 4-0, ça ne suffit pas pour les relancer. Ils sont dans un trou béant. »

Une mise à l’écart temporaire à l’OM, la bonne solution ?

Un constat sévère, qui traduit les doutes entourant actuellement les deux joueurs. Pour Nordine Ali Said, continuer à les faire entrer en jeu dans les mêmes conditions ne serait pas forcément la meilleure manière de les relancer à l’OM. Sa proposition consiste donc à les laisser évoluer avec le groupe encadré par Romain Ferrier jusqu’à la prochaine trêve de novembre.

L’idée serait de leur permettre de retrouver du rythme, de la confiance et de la sérénité, loin de la pression immédiate de l’équipe première. Un passage temporaire auprès d’un autre groupe pourrait être envisagé comme un moyen de souffler et de retrouver des sensations. Mais une telle décision aurait aussi des conséquences sur les solutions disponibles pour l’entraîneur marseillais. Le calendrier et les besoins de l’équipe première pèseront nécessairement dans la réflexion du staff. Reste donc à savoir si Bruno Genesio saura se montrer encore patient.