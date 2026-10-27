Auteur de son match le moins abouti depuis son arrivée à l’ASSE, Jakob Breum (22 ans) a également laissé quelques plumes contre le FC Nantes (1-0).

Jakob Breum espérait certainement vivre une soirée différente face aux Canaris. Depuis son arrivée à l’ASSE, le jeune Danois apportee sa créativité au secteur offensif stéphanois. Mais contre le FC Nantes, rien ne s’est véritablement passé comme prévu.

Breum, une dent laissée dans la bataille !

Peu en réussite, le crack de l’ASSE a éprouvé des difficultés à peser sur les débats et à apporter le danger attendu dans les derniers mètres. Et l’intéressé n’était pas au bout de ses surprises : au cours de la rencontre, il a également été victime d’un contact rugueux qui lui a coûté une dent ! À la suite d’un contact avec un joueur du FC Nantes, le milieu offensif stéphanois a perdu une dent. Un incident qui ajoute une dimension insolite à une rencontre déjà difficile pour lui.

Si les duels font partie intégrante du jeu, certaines actions laissent des traces plus inattendues que d’autres. Pour Breum, ce match contre les Canaris restera visiblement associé à ce mauvais souvenir. Une mésaventure qui aurait pu rester un simple épisode raconté dans le vestiaire, mais que le Danois a finalement décidé de partager avec les supporters. Et c’est justement là que l’histoire prend une tournure plus légère. Malgré cette soirée compliquée, Breum n’a pas choisi de faire de cet incident un drame. Il a préféré jouer la carte de l’humour.

Breum et Davitashvili immortalisent la soirée insolite de l’ASSE

Après la rencontre, Jakob Breum a posé aux côtés de Zuriko Davitashvili afin d’immortaliser sa dent manquante. Le cliché a ensuite été relayé sur le compte officiel X de l’ASSE. Une publication qui permet au club de montrer une autre facette de la vie du groupe.

Le choix de partager cette photo témoigne également de la capacité du joueur à prendre cet épisode avec un certain recul. Dans un environnement où les résultats occupent naturellement toute la place, une pointe d’autodérision ne fait pas de mal. Pour Breum, l’objectif sera double dès samedi lors u périlleux déplacement des Verts à Guingamp : oublier une prestation sans relief et revenir avec une nouvelle dent.