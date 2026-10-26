Flashback, il y a un an : Horneland au bord du gouffre, les Verts au sommet : quelle métamorphose !

Il y a un an, l’ASSE sombrait à Annecy et Horneland jouait son avenir sous tension. Aujourd’hui, les Verts caracolent en tête, portés par une dynamique et une stabilité retrouvées. Retour sur un virage à 180 degrés.

Octobre 2025 : la déroute et le doute

Le 26 octobre 2025, les supporters de l’ASSE se réveillaient avec la gueule de bois. La veille, les Verts venaient d’encaisser une claque retentissante à Annecy (0-4), une défaite de trop pour Eirik Horneland, alors entraîneur sous pression depuis plusieurs semaines. L’équipe, déjà plombée par une défense perméable depuis une saison et demie, semblait à bout de souffle. Horneland, loin d’avoir trouvé la clé, répétait après chaque revers qu’il fallait « se questionner », sans jamais bousculer son schéma ni provoquer l’électrochoc attendu. À force d’enchaîner les discours sur la responsabilité et la nécessité d’engagement, le Norvégien avait fini par avouer publiquement : « Sinon, on ne va pas pouvoir continuer. » Les supporters, eux, continuaient de répondre présents en tribune, mais la fracture semblait proche. L’ASSE, engluée dans le ventre mou de Ligue 2, donnait surtout le sentiment d’une équipe sans ressort, ni solutions collectives, ni leader capable de changer le cours des choses. Et derrière, les dirigeants s’interrogeaient ouvertement sur la suite du projet.

Un an plus tard : renaissance et ambition retrouvée

Douze mois plus tard, c’est un tout autre visage que présente l’AS Saint-Étienne. Le club a changé de dimension, à la fois sur le plan sportif et institutionnel. Exit les doutes et le climat de crise : aujourd’hui, les Verts dominent la Ligue 2, avec 25 points pris sur 30 et une série impressionnante de victoires. Le Chaudron vibre à nouveau, porté par des soirs de communion comme face à Nantes, où l’émotion a fait trembler les travées jusqu’au bout de la nuit. Sur le banc, Ian Cathro a remplacé Horneland et imposé une dynamique collective solide, même si quelques zones d’ombre persistent, notamment sur le flanc gauche. Mais le contraste est saisissant : là où l’ASSE d’Horneland subissait, celle de Cathro construit, gagne dans la difficulté et rêve à voix haute de titres. La stabilité, symbole de la nouvelle ère insufflée par le propriétaire Larry Tanenbaum, se traduit aussi par des ambitions claires sur le mercato, la préparation de la montée et une gestion apaisée. Le club regarde désormais vers l’élite sans trembler, loin des nuits d’angoisse d’il y a un an. Ce flashback le rappelle : à Sainté, tout peut changer en douze mois, surtout quand la passion finit par retrouver sa boussole.