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Real Madrid : Valverde serre les dents, une inquiétude naît après le Clasico

Par Wladimir DELCROS - 26 Oct 2026, 08:37
Real Madrid : Valverde serre les dents, une inquiétude naît après le Clasico

Touché à la jambe sur un tacle lors du Clasico, Federico Valverde a tenté de poursuivre la rencontre malgré la douleur. Le milieu du Real Madrid espère désormais que cette gêne ne débouchera pas sur une blessure plus sérieuse.

Valverde a tenté de tenir malgré la douleur

Federico Valverde n’était pas à 100 % lors du Clasico. Au micro de Real Madrid TV, l’international uruguayen a expliqué avoir ressenti une gêne à la jambe après avoir subi un tacle. Une alerte qui a conduit son entraîneur à faire le point avec lui dès la pause.

« À la mi-temps, le coach m’a demandé si je pouvais continuer. J’ai essayé de tenir un peu plus longtemps. J’avais une gêne à la jambe après un tacle. J’espère que ce n’est rien », a confié le joueur dans des propos relayés par Actu Foot.

Un sacrifice dicté par le collectif

Plutôt que de s’attarder sur sa douleur, Valverde a surtout insisté sur le soutien reçu de la part de ses partenaires. Le milieu de terrain assure qu’il lui était plus facile de rester sur la pelouse en voyant ses coéquipiers l’encourager et le pousser à donner le meilleur de lui-même pour le Real Madrid.

Une prise de parole fidèle au profil de l’Uruguayen, régulièrement utilisé pour son volume de course et sa capacité à se mettre au service du collectif. Il avait déjà dû composer avec une alerte physique, ce qui invite forcément le staff madrilène à la prudence.

« Fier » et avec « la chair de poule »

Contraint de céder sa place après avoir essayé de prolonger son effort, Valverde a observé la suite avec beaucoup d’émotion. « Quand je suis sorti, j’étais fier et j’avais la chair de poule en les voyant tous courir », a-t-il raconté. Une déclaration qui met en lumière l’état d’esprit affiché par les Madrilènes dans ce rendez-vous majeur.

Le joueur de 28 ans devra maintenant surveiller l’évolution de cette gêne. Aucun diagnostic précis ni aucune durée d’indisponibilité n’ont été communiqués dans les éléments disponibles. Valverde se contente donc, pour l’heure, d’espérer que ce coup reçu pendant le Clasico restera sans conséquence.

Le Real Madrid attend désormais le verdict

Cette alerte constitue malgré tout un point de vigilance pour le Real Madrid, tant Valverde occupe une place importante dans l’équilibre de l’équipe. Son activité et sa polyvalence offrent plusieurs solutions au milieu comme sur le côté droit.

En attendant d’en savoir davantage, l’Uruguayen retient avant tout la solidarité de ses partenaires. Après une précédente prise de parole remarquée, il répond cette fois sur le terrain en mettant en avant son dévouement pour la Maison Blanche.

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