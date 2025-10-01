Cloué sur le banc mardi lors de la victoire du Real Madrid contre le Kaïrat Almaty, Federico Valverde est sorti du silence pour réagir aux rumeurs.

Federico Valverde a pris la parole ce mercredi pour réagir à son absence sur la pelouse lors de la large victoire du Real Madrid contre le Kaïrat Almaty (5-0) en Ligue des champions. L’international uruguayen de 27 ans a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour mettre les choses au clair et partager ses émotions.

Le long message de Valverde

« J’ai lu plusieurs articles qui m’ont fait du mal. Je sais que j’ai fait de mauvais matchs, j’en suis conscient. Je ne cache rien et je le dis ouvertement. Je suis vraiment triste. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais en aucun cas on ne peut dire que j’ai refusé de jouer. J’ai tout donné et même plus pour ce club. J’ai joué malgré des fractures et des blessures, et je ne me suis jamais plaint ni demandé de pause », a-t-il expliqué.

Ces déclarations interviennent après des rumeurs venues d’Espagne, selon lesquelles Valverde aurait refusé de jouer comme latéral droit, ce qui aurait motivé sa place sur le banc. L’intéressé a tenu à les démentir clairement, rappelant son engagement et sa polyvalence.

« J’ai laissé mon âme dans ce club et je continuerai à le faire »

« J’ai une bonne relation avec mon entraîneur, ce qui me permet de lui dire en toute confiance à quel poste j’aime le plus jouer sur le terrain, mais je lui fais toujours savoir que je suis disponible pour jouer à n’importe quel poste, à tous les matchs. J’ai laissé mon âme dans ce club et je continuerai à le faire, même si parfois ce n’est pas suffisant ou que je ne joue pas comme je le voudrais, je jure que je n’abandonnerai jamais et que je me battrai jusqu’au bout, peu importe où je joue », a ajouté Valverde.

De son côté, Xabi Alonso avait également tenu à démentir les rumeurs après le match : « Ce n’est pas un problème. C’était une décision planifiée. Fede est toujours disponible, toujours avec la bonne attitude. Si le match l’avait exigé, il aurait joué, comme Carreras. Mais il faut savoir doser les efforts. Je n’ai aucune information sur ce qui a été dit. Certaines choses sont inventées, et je tiens à le démentir clairement ».