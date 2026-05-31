Si Ousmane Dembélé a rassuré après sa sortie en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Emmanuel Macron a félicité le PSG et Luis Campos s’est déjà mis au travail en vue du mercato.

Le PSG est sur le toit de l’Europe et l’euphorie ne retombe pas. Quelques minutes après le sacre continental, plusieurs images et déclarations ont retenu l’attention des supporters parisiens.

« C’étaient des crampes »

Parmi elles, la situation d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français n’a pas signé sa meilleure prestation de la saison lors de cette finale. Peu en réussite, le crack du PSG n’a jamais trouvé le cadre sur ses trois tentatives et n’a réussi aucun de ses dribbles. Souvent gêné par le bloc adverse, il a également perdu de nombreux ballons avant de céder sa place dans les derniers instants de la rencontre.

Mais la principale inquiétude concernait surtout son état physique. Après avoir affiché des signes de douleur en fin de match, certains ont craint une rechute musculaire. Finalement, le principal intéressé a rapidement dissipé les doutes. « C’étaient des crampes ! À la 80e minute, c’était chaud… », a confié Dembélé après la rencontre.

Macron encense le PSG

Une déclaration qui a immédiatement rassuré le staff du PSG mais aussi celui de l’équipe de France. Les images du joueur célébrant le titre avec ses coéquipiers et les supporters ont confirmé que l’ancien Barcelonais ne souffrait d’aucune blessure sérieuse. Une excellente nouvelle alors qu’il rejoindra prochainement les Bleus avec un statut toujours plus important au sein du groupe tricolore.

Ce triomphe parisien a également suscité des réactions au plus haut sommet de l’État.

Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026

Sur les réseaux sociaux, le président de la République Emmanuel Macron a tenu à saluer la performance historique du club de la capitale : « Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière. » Un message qui témoigne de l’ampleur de l’exploit réalisé par les hommes de Luis Enrique. Longtemps poursuivi, ce rêve européen est désormais une réalité pour le club parisien, qui entre définitivement dans une nouvelle dimension.

Campos déjà au travail !

Mais alors que les joueurs profitent encore de la fête, certains ont déjà la tête tournée vers l’avenir. C’est notamment le cas de Luis Campos. L’architecte du projet parisien n’a pas attendu longtemps avant d’envoyer un signal fort concernant la suite. Trophée en main, le conseiller sportif portugais a affiché ses ambitions pour les saisons à venir : « Back to Back To ….Back. C’est parti. Demain au travail…ensemble. Comme une équipe. Allez Paris. »

Un message clair qui résume parfaitement l’état d’esprit actuel du PSG. Après avoir enfin décroché la Ligue des champions, le club ne compte pas se contenter d’un seul sacre. Le mercato estival s’annonce déjà stratégique et Campos semble déterminé à bâtir une équipe capable de régner durablement sur l’Europe. Alors que les célébrations battent leur plein, Paris envoie déjà un message à ses concurrents : ce premier titre européen n’est peut-être que le début d’une nouvelle dynastie.