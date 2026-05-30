Courtisé par de nombreux clubs au mercato, Estéban Lepaul (26 ans) pourrait rester au Stade Rennais cet été.

Le Stade Rennais avance ses pions sur le marché des transferts. Alors qu’Estéban Lepaul suscite l’intérêt de plusieurs clubs après sa saison exceptionnelle, les Rouge et Noir pourraient bien avoir trouvé un argument de poids pour convaincre leur attaquant de rester. Cet argument se nomme Adrien Thomasson. Arrivé cette semaine en provenance du RC Lens, le milieu offensif débarque en Bretagne avec une ambition affichée : continuer à faire briller Estéban Lepaul.

Une connexion déjà annoncée

Lors de ses premiers mots après son arrivée, Adrien Thomasson n’a pas caché ses objectifs pour la saison à venir : « Il y a deux objectifs. D’une part, faire en sorte qu’Esteban Lepaul conserve son titre de meilleur buteur de Ligue 1. Et moi de conserver celui de meilleur passeur… »

Une déclaration qui a immédiatement fait réagir les supporters rennais. Au-delà de la formule, elle traduit une réelle volonté de construire une relation technique forte avec l’attaquant vedette du club. Pour Franck Haise et la direction rennaise, voir leur meilleur buteur associé au meilleur passeur du championnat représente forcément une perspective séduisante.

Un signal envoyé à Lepaul

Alors que plusieurs formations surveillent attentivement la situation d’Estéban Lepaul, le recrutement de Thomasson apparaît comme un signal fort. Le Stade Rennais ne cherche pas seulement à conserver son attaquant. Le club souhaite aussi lui offrir les meilleures conditions possibles pour continuer à empiler les buts. L’expérience du milieu offensif, sa qualité de dernière passe et sa connaissance de la Ligue 1 pourraient permettre à Lepaul de franchir un nouveau cap.

Depuis plusieurs saisons, Adrien Thomasson s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du championnat dans la création d’occasions. Son arrivée pourrait considérablement renforcer le potentiel offensif rennais et permettre à l’équipe de retrouver les ambitions européennes qui ont longtemps été les siennes. Pour Estéban Lepaul, évoluer aux côtés d’un joueur capable de multiplier les passes décisives représente forcément un argument supplémentaire en faveur d’une prolongation de l’aventure rennaise.