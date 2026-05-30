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FRANCE

Stade Rennais Mercato : énorme retournement de situation pour Seko Fofana !

Par Bastien Aubert - 30 Mai 2026, 16:20
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Seko Fofana (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le FC Porto a d’abord signifié qu’il ne lèverait pas l’option d’achat pour Seko Fofana, un retour au Stade Rennais n’est pas encore assuré. 

Un nouveau rebondissement vient relancer l’avenir de Seko Fofana. Dans un premier temps, le FC Porto avait laissé entendre qu’il ne lèverait pas l’option d’achat incluse dans le prêt du milieu du Stade Rennais. Une décision qui semblait automatiquement renvoyer Fofana vers la Bretagne à l’issue de la saison. Mais en coulisses, la situation serait plus complexe que prévu.

Fofana prêt à faire un effort financier

Selon O Jogo, le joueur de 31 ans serait disposé à consentir un sacrifice important sur le plan salarial afin de faciliter une poursuite de son aventure au Portugal. Une donnée importante dans un dossier où l’aspect financier constitue le principal obstacle. Malgré cette volonté affichée, les discussions restent compliquées et aucun accord ne semble proche à ce stade.

Du côté du Stade Rennais, le dossier est suivi avec attention. Le club breton sait qu’un retour de Fofana représenterait un sujet important à gérer durant l’été, tant sur le plan sportif que financier. L’avenir du milieu de terrain pourrait également dépendre des choix de Franck Haise et de la stratégie rennaise pour reconstruire son effectif après une saison mouvementée.

Un mercato encore très ouvert

À l’heure actuelle, plusieurs scénarios restent possibles :

  • un retour définitif au Stade Rennais ;
  • une nouvelle négociation entre Porto et Rennes ;
  • l’arrivée d’un troisième club sur le dossier ;
  • ou encore un accord revu à la baisse entre Porto et le joueur.

Une chose est certaine : contrairement à ce qui pouvait être imaginé il y a encore quelques jours, l’avenir de Seko Fofana est loin d’être réglé. Le mercato estival pourrait encore réserver plusieurs surprises dans ce dossier particulièrement sensible pour le club breton.

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