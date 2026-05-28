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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise et Désiré craquent pour un ancien de l’OL

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 21:20
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Saël Kumbedi (Wolfsburg)

Le Stade Rennais s’intéresserait à l’ancien latéral droit de l’OL, Saël Kumbedi, qui évolue maintenant à Wolfsburg.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que le Stade Rennais s’active déjà dans tous les sens. Très actif sur le marché des transferts, le club Rouge et Noir multiplierait actuellement les pistes et aurait activé un nouveau dossier en Bundesliga.

Rennes pense à Kumbedi

Déjà intéressés par l’international algérien Mohammed Amoura, les dirigeants rennais suivraient également un autre joueur de Wolfsburg : Saël Kumbedi. Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, le SRFC souhaiterait profiter de la relégation du club allemand en deuxième division pour tenter de recruter le latéral droit français.

Recruté définitivement par Wolfsburg en janvier dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 6 millions d’euros, Saël Kumbedi sort de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière. Le joueur formé au Havre a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues et délivré cinq passes décisives. Désormais, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

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