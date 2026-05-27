Interrogé par So Foot, l’état-major du Stade Rennais ne s’interdit rien en vue du prochain mercato estival.

Le Stade Rennais veut clairement passer un cap cet été. Dans un contexte de reconstruction progressive, l’état-major du SRFC affiche des ambitions assumées pour le mercato à venir. Interrogé par So Foot, le directeur sportif Loïc Désiré et le président Arnaud Pouille ont livré une feuille de route claire : renforts ciblés, montée en qualité et retour aux standards attendus par les supporters.

Un mercato déjà bien lancé en interne

Loïc Désiré a confirmé que les discussions sont déjà bien avancées en coulisses, avec une volonté de démarrer la préparation estivale avec un groupe déjà renforcé. « Par rapport aux discussions qui sont entamées, j’espère avoir 3 nouveaux joueurs pour la reprise (dont Thomasson). Après, on prendra plus de temps », a-t-il expliqué. L’idée est donc claire : Rennes veut frapper rapidement, avec plusieurs arrivées dès les premières semaines du mercato afin de poser les bases du nouveau projet sportif.

Parmi les dossiers évoqués, celui d’Adrien Thomasson ressort avec insistance. Le milieu expérimenté du RC Lens fait partie des profils identifiés pour apporter de l’équilibre et de l’expérience au cœur du jeu rennais. Un choix qui s’inscrit dans une volonté de mieux encadrer un effectif parfois irrégulier cette saison.

Pouille affiche les ambitions du Stade Rennais

De son côté, Arnaud Pouille a tenu à rappeler l’ambition globale du projet rennais, entre exigence sportive et volonté de répondre aux attentes du public. « Le club s’est remis en phase avec l’exigence et les ambitions de ses supporters et j’espère que tout le monde en aura un peu plus la saison prochaine », a déclaré le président du SRFC. Une phrase qui résume parfaitement la ligne directrice : faire mieux, plus vite, et surtout plus régulièrement.

Après une saison jugée frustrante, le Stade Rennais veut retrouver une dynamique positive et se repositionner durablement dans la première partie de tableau, avec une ambition européenne assumée. Le mercato s’annonce donc structuré, rapide et ciblé, avec déjà plusieurs pistes activées en interne. Et si Thomasson symbolise l’un des premiers mouvements, il ne devrait être que le début d’un été particulièrement actif en Bretagne.