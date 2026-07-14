ASSE Mercato : après Csongvai, les prochaines priorités de Kilmer Sports ont fuité !

Après l’arrivée imminente d’Áron Csongvai, l’ASSE aurait déjà défini ses prochaines priorités sur le marché des transferts.

Depuis le début du mercato estival, l’AS Saint-Étienne a déjà bouclé les arrivées de cinq joueurs : un gardien (Mamour Ndiaye), un défenseur central (Sohaib Naïr), un milieu défensif (Áron Csongvai), un milieu offensif (Jakob Breum) et un ailier gauche (Thierno Ballo). Les prochaines priorités estivales des dirigeants stéphanois seraient désormais connues.

Un latéral et un deuxième milieu comme prochaines recrues ?

Selon les informations d’Envertetcontretous, l’ASSE souhaiterait désormais se renforcer aux postes de latéraux et s’attacher les services d’un autre milieu de terrain, en plus d’Áron Csongvai.

Concernant les couloirs, la piste la plus chaude mènerait au latéral gauche danois du FC Midtjylland, Victor Bak. Les négociations entre le club forézien et le club danois seraient toujours en cours, mais s’annonceraient compliquées. Pour le deuxième renfort dans l’entrejeu, la direction stéphanoise aurait notamment récemment relancé la piste menant au milieu de terrain des Queens Park Rangers, Jonathan Varane.