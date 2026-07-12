ASSE Mercato : qui est Áron Csongvai, future recrue des Verts ?

L’ASSE s’apprête à accueillir Áron Csongvai en provenance de l’AIK. À 25 ans, l’international hongrois arrive avec un profil hybride, capable d’évoluer au milieu défensif comme en défense centrale.

L’ASSE continue de se tourner vers des profils à forte valeur ajoutée sur le marché européen. Le club du Forez aurait trouvé un accord pour attirer Áron Csongvai, joueur hongrois de l’AIK Stockholm. Selon les informations rapportées en Suède, le joueur devrait prochainement passer sa visite médicale avant une officialisation de son arrivée chez les Verts.

Âgé de 25 ans, Csongvai possède un parcours marqué par la polyvalence. Arrivé à l’AIK en février 2025 après son passage au Fehérvár FC, il s’est rapidement imposé dans le championnat suédois. Initialement milieu défensif, il a également été utilisé comme défenseur central, notamment pour répondre aux besoins de son équipe.

Un joueur de devoir avant tout

Comme le détaille Nordisk Football, le profil d’Áron Csongvai correspond à celui d’un joueur capable d’effectuer le travail de l’ombre. Gros volume dans les duels, agressivité dans les interventions et capacité à répéter les efforts : le Hongrois n’est pas un joueur qui cherche forcément la lumière, mais plutôt un élément capable d’équilibrer une équipe.

Son adaptation récente au poste de défenseur central à l’AIK témoigne également de sa capacité à répondre aux contraintes tactiques. S’il n’est pas le défenseur le plus puissant physiquement, il compense par une bonne lecture du jeu, une anticipation intéressante et une certaine mobilité.

Un profil qui peut séduire en Ligue 2, où l’intensité des duels et la capacité à gagner des seconds ballons sont souvent déterminantes.

Une arme précieuse : son pied droit

L’un des principaux atouts de Csongvai réside dans son utilisation du ballon. Le Hongrois possède une qualité technique supérieure à la moyenne pour un joueur à vocation défensive.

Sa frappe de balle et sa qualité sur coups de pied arrêtés constituent de véritables armes. Il aime également casser les lignes grâce à son jeu long, en recherchant des partenaires dans la profondeur ou dans les espaces laissés libres.

Dans une équipe stéphanoise qui cherche régulièrement à construire depuis l’arrière, cette capacité à trouver une solution verticale pourrait représenter un avantage important.

Un défenseur moderne mais avec quelques limites

Comme tout recrutement, celui de Csongvai comporte aussi certaines interrogations. Son manque d’explosivité physique pourrait être davantage exposé face à des attaquants très rapides ou très puissants dans les duels.

Dans un championnat comme la Ligue 1, son adaptation aurait probablement demandé davantage de garanties face à des joueurs capables de faire la différence en un contre un. En revanche, le contexte de la Ligue 2 apparaît comme une étape cohérente pour lui permettre de poursuivre sa progression.

Son intelligence de placement, son calme balle au pied et sa polyvalence pourraient faire de lui un élément précieux dans la rotation stéphanoise.

Un pari cohérent pour l’ASSE

Avec Áron Csongvai, Saint-Étienne ne recrute pas seulement un défenseur ou un milieu défensif : le club mise sur un joueur capable d’occuper plusieurs rôles selon les besoins du staff.

À 25 ans, avec une expérience internationale et un passage réussi en Allsvenskan, le Hongrois arrive dans la Loire avec l’objectif de franchir un nouveau cap.

Son profil rappelle ces joueurs modernes capables de jouer entre deux lignes : suffisamment rugueux pour défendre, mais assez propre techniquement pour participer à la construction. Reste désormais à voir comment il s’intégrera dans le projet stéphanois et s’il deviendra rapidement un cadre de l’équipe verte.