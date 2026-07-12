OM Mercato : Lorenzi active une ancienne piste très prestigieuse pour remplacer Greenwood

L’OM prépare déjà l’après-Mason Greenwood, et apprécie le profil de Johan Bakayoko, l’ailier droit belge de 23 ans évoluant au RB Leipzig.

Le mercato estival s’annonce animé du côté de l’OM. Alors que l’avenir de Mason Greenwood reste au centre des discussions, la direction olympienne aurait déjà identifié un profil capable de prendre sa succession sur le côté droit de l’attaque : Johan Bakayoko, selon @Valentin_Gds. Une piste déjà évoquée à l’été 2025 pour remplacer l’attaquant anglais.

L’international belge, réputé pour sa qualité de percussion, ses dribbles et sa capacité à créer des différences dans les un-contre-un, serait apprécié par les dirigeants marseillais. Arrivé au RB Leipzig l’été dernier, l’ancien joueur du PSV Eindhoven connaît toutefois une période plus compliquée en Allemagne avec un temps de jeu inférieur à ses attentes (22 matchs, 3 buts).

Un prêt avec option d’achat envisagé par Marseille ?

Face aux contraintes financières actuelles, l’OM ne souhaiterait pas forcément réaliser un investissement massif immédiatement. La piste menant à Johan Bakayoko pourrait donc prendre la forme d’un prêt avec option d’achat.

Cette formule permettrait au club marseillais de renforcer son secteur offensif tout en conservant une marge de manœuvre financière. Marseille doit néanmoins vendre avant de pouvoir accélérer sur plusieurs dossiers.

Le départ de Mason Greenwood, même s’il représente une opération importante, ne suffirait pas forcément à régler toutes les problématiques économiques du club. L’OM doit continuer à équilibrer ses comptes et pourrait être contraint de réaliser plusieurs ventes cet été.

Greenwood au centre du mercato marseillais

Arrivé à Marseille avec le statut de joueur offensif majeur, Mason Greenwood représente aujourd’hui l’un des principaux actifs du club. Fenerbahçe et l’Atlético Madrid semblent être en « finale » dans ce dossier, alors que l’OM espère récupérer environ 50 millions d’euros.

Le club phocéen prépare donc différents scénarios. Si Greenwood venait à quitter la Canebière, il faudrait rapidement trouver un joueur capable d’apporter de la créativité et du danger sur le flanc droit.

Dans cette perspective, Johan Bakayoko coche plusieurs cases : âge intéressant, expérience européenne, potentiel de revente et profil offensif recherché.

Une concurrence déjà présente pour Bakayoko

Marseille ne serait toutefois pas seul sur le dossier. L’ailier belge figurerait également dans les radars de clubs italiens ainsi que d’une autre formation de Ligue 1. L’OM devra donc se montrer convaincant pour avancer rapidement, notamment si la piste se confirme dans les prochaines semaines.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’aurait été formulée. Mais le profil de Johan Bakayoko semble correspondre au type de joueur recherché par Marseille : un ailier jeune, explosif et capable de devenir une nouvelle valeur marchande pour le club.

Le dossier pourrait donc dépendre directement de l’évolution du marché autour de Mason Greenwood et des ventes réalisées par l’OM.