Revue de presse Mondial 2026 : deux absents pour l’équipe de France, Embolo (Stade Rennais) fait polémique malgré lui

Voici la revue de presse spéciale Coupe du Monde 2026 en date du dimanche 12 juillet 2026.

Équipe de France : Saliba et Upamecano absents de la séance

Après une journée de repos, l’équipe de France a repris l’entraînement samedi à l’université de Bentley, à Waltham, avant son départ pour Dallas où elle affrontera l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi à 21 heures. Deux défenseurs centraux étaient absents de la séance : William Saliba, dont la charge de travail est allégée en raison de douleurs au dos, et Dayot Upamecano, ménagé à cause d’une douleur au pied. Leur participation au match n’est toutefois pas remise en cause. Kylian Mbappé, qui ressentait une gêne à la cheville après le quart de finale contre le Maroc, s’est entraîné normalement.

Norvège – Angleterre (1-2) : Bellingham porte les Three Lions

L’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 2-1 après prolongation face à la Norvège. Les Anglais ont dominé le début de rencontre, mais ce sont les Norvégiens qui ont ouvert le score grâce à un superbe centre-tir de Schjelderup à la 36e minute. Malgré plusieurs occasions pour faire le break, la Norvège a été rejointe juste avant la pause lorsque Jude Bellingham a égalisé d’une frappe croisée après une belle passe de Gordon (45+2e). En seconde période, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Un but norvégien a été annulé par la VAR pour une faute d’Haaland, tandis que les Anglais ont manqué plusieurs opportunités. Les Scandinaves ont également frôlé le deuxième but en touchant la barre transversale. La décision est finalement intervenue en prolongation. À la 94e minute, Bellingham a profité d’un ballon repoussé par le gardien Nyland pour inscrire son deuxième but de la soirée et offrir la victoire aux Three Lions. Solides jusqu’au coup de sifflet final, les hommes de Thomas Tuchel ont conservé leur avantage et se sont imposés 2-1. Grâce à ce succès, l’Angleterre rejoint les demi-finales, où elle affrontera l’Argentine.

Argentine – Suisse (3-1) : l’Albiceleste s’en sort aux prolongations

Dans la nuit, l’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant la Suisse 3-1 après prolongation. Malgré une bonne entame de la Suisse, c’est l’Albiceleste qui a ouvert le score dès la 10e minute grâce à une tête d’Alexis Mac Allister sur un corner tiré par Lionel Messi. Les Suisses ont longtemps dominé la possession, mais ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. En seconde période, la Nati est parvenue à égaliser par Dan Ndoye (67e) après un beau mouvement collectif. Quelques minutes plus tard, Breel Embolo a été expulsé pour un second carton jaune, laissant la Suisse à dix. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, aucune équipe n’a réussi à faire la différence avant la fin du temps réglementaire. En prolongation, Julian Alvarez a inscrit un superbe troisième but à la 113e minute, avant que Lautaro Martinez ne scelle définitivement la victoire dans le temps additionnel (120e+1). Grâce à ce succès 3-1, l’Argentine rejoint les demi-finales de la compétition, où elle affrontera l’Angleterre.

Le carton rouge très énigmatique d’Embolo (Stade Rennais)

À la 69e minute du quart de finale Argentine–Suisse (3-1), la VAR a joué un rôle décisif. Initialement, l’arbitre avait averti l’Argentin Leandro Paredes pour une faute sur Breel Embolo. Après avoir revu les images, il a constaté qu’Embolo avait simulé le contact. Le carton de Paredes a donc été annulé et remplacé par un deuxième carton jaune pour Embolo, entraînant son expulsion. Cette possibilité de sanctionner une simulation après intervention de la VAR est une nouveauté du règlement. Déjà averti avant la mi-temps, Embolo a quitté le terrain en larmes et devient le quatrième joueur expulsé pour un second carton jaune en Coupe du monde depuis 1966.