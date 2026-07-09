À LA UNE DU 9 JUIL 2026
[23:30]ASSE Mercato : Cathro a mis le grappin sur son futur leader de vestiaire 
[22:30]FC Barcelone Mercato : l’offre du Barça pour Adeyemi a fuité !
[21:30]Stade Rennais Mercato : Rennes touche au but pour Cresswell
[20:40]OM, OL Mercato : Fekir envoyé à Marseille avec Genesio !
[19:50]ASSE Mercato : Tardieu justifie son choix Montpellier
[19:00]OL Mercato : Lyon a bouclé sa cinquième recrue au nez et à la barbe du PSG !
[18:10]Stade Rennais Mercato : les Pinault ont donné une première réponse à Haise pour Openda
[17:35]OM Mercato : énorme coup de théâtre pour le futur club de Greenwood !
[17:00]RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé, deux prolongations surprises ?
[16:32]OM : le club sort du silence sur l’enquête judiciaire visant Lorenzi

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Rennes touche au but pour Cresswell

Par Fabien Chorlet - 9 Juil 2026, 21:30
Charlie Cresswell sous le maillot de Toulouse

Le Stade Rennais et Toulouse se rapprocheraient d’un accord pour le transfert de Charlie Cresswell.

Pour renforcer sa défense centrale cet été, le Stade Rennais, qui a déjà recruté le jeune Portugais Gonçalo Oliveira à ce poste, aurait fait de Charlie Cresswell sa priorité. Si le club Rouge et Noir aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur central anglais, il doit encore s’entendre avec Toulouse sur le montant de l’indemnité de transfert.

La semaine dernière, L’Équipe annonçait que Rennes aurait transmis une première offre au TFC. Problème : celle-ci resterait inférieure aux 25 millions d’euros réclamés par les dirigeants toulousains pour laisser partir leur défenseur de 23 ans.

Les discussions avancent entre Rennes et Toulouse pour Cresswell

Depuis, le dossier aurait continué de progresser. En effet, selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, le Stade Rennais et Toulouse n’auraient pas encore trouvé d’accord et poursuivraient leurs discussions. Les échanges entre les deux clubs seraient toutefois jugés positifs et un accord pourrait intervenir dans les prochains jours.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot