Stade Rennais Mercato : Rennes touche au but pour Cresswell

Le Stade Rennais et Toulouse se rapprocheraient d’un accord pour le transfert de Charlie Cresswell.

Pour renforcer sa défense centrale cet été, le Stade Rennais, qui a déjà recruté le jeune Portugais Gonçalo Oliveira à ce poste, aurait fait de Charlie Cresswell sa priorité. Si le club Rouge et Noir aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur central anglais, il doit encore s’entendre avec Toulouse sur le montant de l’indemnité de transfert.

La semaine dernière, L’Équipe annonçait que Rennes aurait transmis une première offre au TFC. Problème : celle-ci resterait inférieure aux 25 millions d’euros réclamés par les dirigeants toulousains pour laisser partir leur défenseur de 23 ans.

Les discussions avancent entre Rennes et Toulouse pour Cresswell

Depuis, le dossier aurait continué de progresser. En effet, selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, le Stade Rennais et Toulouse n’auraient pas encore trouvé d’accord et poursuivraient leurs discussions. Les échanges entre les deux clubs seraient toutefois jugés positifs et un accord pourrait intervenir dans les prochains jours.