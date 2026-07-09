ASSE Mercato : Tardieu justifie son choix Montpellier

Florian Tardieu a pris la parole après l’officialisation de son arrivée à Montpellier.

Après trois ans passés à l’AS Saint-Étienne, Florian Tardieu a quitté librement le club forézien cet été. Mais le milieu de terrain de 34 ans évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine. Après plusieurs semaines de discussions, le désormais ex-Stéphanois a officiellement rebondi ce mercredi à Montpellier, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2028.

« Dès les premières discussions, j’avais envie de venir à Montpellier »

Au micro de son nouveau club, Florian Tardieu a livré ses premiers mots en tant que Montpelliérain. « Je suis très content d’être ici. Ça faisait un moment qu’on avait des discussions. Aujourd’hui, c’est enfin arrivé. Donc, très content d’être ici dans ce grand club », a confié le natif d’Istres avant d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le MHSC.

« Déjà, c’est un club mythique de notre championnat. J’ai eu beaucoup de discussions avec le coach (Zoumana Camara), avec le staff aussi. Dès les premières discussions, j’avais envie de venir ici. Ça a été un peu long. Au final, on a réalisé ce qu’on voulait. Je suis content. »