RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Malang Sarr

Courtisé sur le marché des transferts, Malang Sarr a vu ChatGPT prédire sa prochaine destination.

Arrivé au terme de son contrat avec le RC Lens cet été, Malang Sarr a décidé de ne pas prolonger l’aventure chez les Sang et Or afin de tester le marché et de s’engager où il le souhaite. Convoité en France par l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, le défenseur central franco-sénégalais privilégierait toutefois un départ à l’étranger, où Fenerbahçe, Al-Hilal, Al-Diriyah, l’Atlético Madrid, ainsi que plusieurs clubs anglais, seraient intéressés pour le recruter librement. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT de prédire le futur club de Malang Sarr.

Al Hilal (40 %)

Après une saison convaincante avec Lens, Malang Sarr pourrait être tenté par un nouveau défi en Arabie saoudite. Libre de tout contrat, le défenseur français représente une opportunité de marché particulièrement intéressante pour Al Hilal, qui n’aurait aucune indemnité de transfert à verser. À 27 ans, il peut encore évoluer plusieurs saisons au plus haut niveau tout en découvrant un nouveau championnat.

Sur le plan sportif, Al Hilal recherche régulièrement des joueurs expérimentés issus des grands championnats européens. Formé à Nice, passé par Chelsea, Porto, Monaco et Lens, Sarr possède un vécu important qui pourrait apporter de la stabilité à la défense du club saoudien.

L’aspect financier joue également en faveur de cette destination. Al Hilal est en mesure de lui offrir un salaire largement supérieur à celui qu’il pourrait percevoir dans la plupart des clubs européens, ce qui constitue un argument de poids pour un joueur libre.

Probabilité estimée : 40 %. Entre son statut de joueur libre, son expérience et la puissance financière d’Al Hilal, cette piste me semble aujourd’hui la plus crédible.

Fenerbahçe (30 %)

La Turquie constitue une autre destination crédible pour Malang Sarr. Fenerbahçe cherche régulièrement à renforcer sa défense avec des joueurs habitués au très haut niveau européen, et le profil du Français correspond parfaitement à cette stratégie.

Sur le terrain, Sarr apporterait sa puissance physique, son jeu aérien et sa polyvalence. Capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre, il offrirait plusieurs solutions tactiques à son futur entraîneur.

Son arrivée sans indemnité de transfert représenterait également une excellente opportunité pour le club stambouliote, qui pourrait investir davantage sur son salaire afin de convaincre le défenseur français.

Probabilité estimée : 30 %. Si Al Hilal ne concrétise pas son intérêt, Fenerbahçe apparaît comme l’une des destinations les plus crédibles pour relancer durablement la carrière de Malang Sarr.

Olympique de Marseille (15 %)

Un retour en Ligue 1 reste une possibilité, notamment à Marseille. Le club olympien apprécie les joueurs expérimentés capables d’apporter rapidement des garanties, surtout avec un calendrier chargé entre le championnat et les compétitions européennes.

Malang Sarr présente plusieurs qualités recherchées : solide dans les duels, capable de relancer proprement et d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche de la défense. Son profil offrirait une solution supplémentaire à l’effectif marseillais.

Son statut de joueur libre représente également un avantage économique non négligeable pour l’OM, qui pourrait recruter un défenseur expérimenté sans indemnité de transfert.

Probabilité estimée : 15 %. Cette piste reste crédible, mais la concurrence et les autres priorités du club marseillais rendent ce scénario moins probable que ceux menant vers l’Arabie saoudite ou la Turquie.

Autre club européen (15 %)

Malang Sarr conserve également une belle cote sur le marché européen grâce à son expérience acquise en France, en Angleterre et au Portugal. Plusieurs clubs des cinq grands championnats ou de ligues ambitieuses pourraient se positionner dans les prochaines semaines.

Son profil de défenseur polyvalent, libre de tout contrat et encore relativement jeune est recherché. Un club de Bundesliga, de Serie A ou même de Premier League pourrait ainsi tenter sa chance si une opportunité se présente.

L’absence d’indemnité de transfert facilite grandement ce type d’opération et permet à de nombreux clubs de se renseigner sans prendre un risque financier important.

Probabilité estimée : 15 %. Même si aucune piste ne se détache réellement aujourd’hui, il ne serait pas surprenant que Malang Sarr rebondisse finalement dans un autre championnat européen.