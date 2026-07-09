OM Mercato : Terrier a donné sa réponse à Lorenzi et Genesio

Courtisé par l’OM, Martin Terrier serait ouvert à un départ à l’OM cet été, où il retrouverait un certain Bruno Genesio.

Martin Terrier affole la Ligue 1 cet été. L’Olympique de Marseille ferait notamment partie des clubs français intéressés par l’ancien attaquant du Stade Rennais, qui évolue depuis deux saisons en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen.

Terrier n’est pas insensible à l’OM

Et l’intérêt entre l’OM et Martin Terrier serait réciproque puisque le joueur de 29 ans aimerait bien rejoindre Marseille durant ce mercato estival, selon Le Phocéen. « L’attaquant du Bayer Leverkusen et son entourage ont récemment fait savoir à la direction sportive marseillaise, et notamment à Grégory Lorenzi, qu’un transfert vers l’OM serait une option particulièrement appréciée », a assuré le média spécialisé sur le club olympien.

Terrier connaît bien Genesio

À Marseille, Martin Terrier pourrait retrouver Bruno Genesio, qui a déjà été son entraîneur à l’Olympique Lyonnais lors de la saison 2019-2020, puis à Rennes entre 2021 et 2023. Sous les ordres de Bruno Genesio en Bretagne, l’ancien Rennais s’était imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1, enchaînant les prestations de haut niveau et réalisant notamment une exceptionnelle saison 2021-2022 avec 21 buts inscrits en championnat. Des retrouvailles qui pourraient donc constituer un argument supplémentaire en faveur d’une arrivée de Martin Terrier à l’OM cet été.