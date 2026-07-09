Revue de presse Coupe du monde 2026 : Neymar prêt à tout raccrocher, le pire ennemi des Bleus vers la L1 !

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du jeudi 9 juillet 2026.

France – Maroc : la compo probable des Bleus

L’équipe de France lance ce jeudi (22h) face au Maroc les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Pour ce choc, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps ne devrait opérer qu’un seul changement dans son onze de départ par rapport au huitième de finale contre le Paraguay (1-0). Désiré Doué devrait être préféré à Bradley Barcola.

La compo probable des Bleus : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Brésil : Neymar pourrait tout raccrocher !

Avec l’élimination du Brésil dès les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026, sorti par la Norvège (1-2), Neymar a mis fin à sa carrière internationale à l’âge de 33 ans. Il s’arrête après 130 sélections et 80 buts marqués sous le maillot de la Seleçao. Cette sortie de route prématurée marque un tournant dans la carrière du numéro 10, international depuis 2010. Il pourrait même tout simplement s’arrêter de jouer au football.

D’après UOL, le joueur de Santos s’interroge sur la suite à donner à sa carrière. Il envisagerait de prendre sa retraite sportive dès maintenant, ou lors de sa fin de contrat à Santos en décembre prochain. Neymar se sent fatigué, irrité par la presse et son manque de reconnaissance après avoir porté la Canarinha ces 15 dernières années. Il prendra sa décision dans les prochains jours, alors qu’aucune date de retour à l’entraînement n’a pour le moment été fixée avec Santos.

Paraguay : Galarza vers le RC Strasbourg ?

Auteur d’un match remarqué face aux Bleus le week-end dernier (0-1), l’international paraguayen Matias Galarza (24 ans) pourrait évoluer en France la saison prochaine. Selon la radio Splendid AM 990, le RC Strasbourg souhaite recruter le milieu de terrain de 24 ans qui appartient à River Plate. Les Alsaciens seraient même en pole position dans ce dossier, ayant devancé Getafe, l’autre club qui était très intéressé par ses services.

Les discussions avec le club où travaille Pablo Longoria depuis plusieurs semaines seraient ainsi bien avancées. Toujours selon ces médias argentins, l’opération pourrait se conclure autour des 6 millions de dollars, soit 5,26 millions d’euros. Le dénouement de cette opération pourrait survenir la semaine prochaine, alors que River Plate, qui possède 70% des droits du joueur (les 30% appartiennent à son ancien club Talleres), veut surfer sur ses prestations remarquées au Mondial pour sceller une belle vente.