Remplaçant d’Emiliano Martinez en Argentine, Geronimo Rulli (OM, 34 ans) a osé un nouveau tatouage qui fait beaucoup parler à la Coupe du Monde.

Géronimo Rulli ne laisse personne indifférent, ni à l’OM, ni en sélection argentine. À 34 ans, le gardien olympien s’est offert un geste symbolique qui fait déjà beaucoup réagir pendant la Coupe du Monde 2026.

Remplaçant d’Emiliano Martinez avec l’Argentine, Rulli a dévoilé un nouveau tatouage particulièrement remarqué, relayé par l’Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux.

Rulli voit l’Argentine conserver la Coupe du Monde

On peut y voir un dessin du trophée de la Coupe du Monde gravé sur son mollet, un choix fort qui traduit clairement ses ambitions avec l’Albiceleste : aller chercher le sacre mondial, malgré son statut de numéro deux.

Ce geste n’a pas tardé à faire débat. Pour certains observateurs, ce type de tatouage peut sembler présomptueux, comme une projection un peu prématurée. Pour d’autres, il s’agit simplement d’un message de confiance et d’une façon d’affirmer ses ambitions au plus haut niveau.

Dans tous les cas, le message est passé : Rulli veut marquer cette Coupe du Monde, même dans l’ombre de Martinez. L’Argentine, toujours en course, affrontera l’Égypte ce mardi en 8es de finale (18h), avec un nouvel épisode de son aventure mondiale où chaque détail est désormais scruté.