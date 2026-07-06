OM : Stéphane Richard impliqué dans les prochaines élections présidentielles ?

Stéphane Richard ne sera pas seulement attendu sur les dossiers brûlants de l’Olympique de Marseille. Le nouveau président de l’OM doit aussi participer, ce soir à Paris, à une soirée de levée de fonds organisée dans la foulée du meeting d’Édouard Philippe.

Selon les informations de Paris Influence, l’ancien patron d’Orange fait partie des proches du maire du Havre mobilisés pour activer leurs réseaux auprès de grands donateurs.

Un cocktail privé après le meeting

Édouard Philippe doit tenir ce soir un meeting devant plusieurs milliers de personnes. Une fois ce rendez-vous public terminé, l’ancien Premier ministre enchaînera avec un cocktail plus discret dans les salons d’un hôtel parisien proche du Palais-Royal.

L’objectif : réunir une cinquantaine de grands donateurs et poursuivre la structuration de son réseau en vue des prochaines échéances politiques.

Pour cette soirée, le maire du Havre pourra notamment compter sur Stéphane Richard, présenté comme l’un de ses proches.

Le président de l’OM active son réseau

Le nouveau président marseillais aurait participé à la mobilisation autour de cet événement avec plusieurs personnalités du monde économique. Un rôle qui confirme le poids de Stéphane Richard dans les réseaux d’affaires et d’influence français.

Sa présence intervient alors qu’il vient tout juste de reprendre les commandes de l’OM, dans un contexte particulièrement tendu pour le club phocéen, entre encadrement de la masse salariale, amende à régler et nécessité de remettre les finances à flot.

Au lendemain de son meeting, Édouard Philippe enchaîne avec un cocktail de levée de fonds ce soir. Pour convaincre les donateurs, quatre de ses proches, dont Stéphane Richard, ancien patron d’Orange et nouveau président de l’OM, ont activé leurs réseaux. pic.twitter.com/rPZkPCUrq9 — Paul de Villepin (@Devillepinpaul) July 6, 2026

Un rôle politique qui pourrait faire parler

Cette participation ne signifie pas forcément que Stéphane Richard occupera une fonction officielle dans une future campagne présidentielle. Mais elle confirme sa proximité avec Édouard Philippe et son entourage.

À Marseille, cette séquence risque forcément de faire réagir. Car alors que l’OM tente de sortir d’une période financièrement très délicate, son nouveau président devra déjà jongler entre les urgences du Vélodrome et les grands réseaux parisiens.