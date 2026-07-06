OM Mercato : gros coup dur pour une déception de la Coupe du monde

Si l’OM s’était positionné sur le milieu algérien Yacine Titraoui, le dossier semble aujourd’hui s’éloigner de la Canebière.

L’OM avait identifié Yacine Titraoui comme une opportunité intéressante pour renforcer son entrejeu. Le milieu de terrain de 22 ans, sous contrat avec le SC Charleroi, est considéré comme l’un des jeunes talents algériens les plus prometteurs de sa génération.

Surnommé par certains observateurs le “Marco Verratti algérien” pour sa qualité technique et sa vision du jeu, le joueur a pourtant vécu une Coupe du monde 2026 frustrante, sans la moindre minute disputée avec l’Algérie, éliminée en huitièmes de finale face à la Suisse.

Une piste suivie par l’OM… mais déjà fragilisée

Pour rappel, l’OM s’était positionné sur le joueur lorsque Medhi Benatia était encore en place, avant que Grégory Lorenzi ne reprenne le dossier sportif marseillais. Des premiers contacts auraient été établis avec son entourage et le club belge de Charleroi. Mais la tendance actuelle est beaucoup moins favorable à Marseille.

Charleroi attendrait environ 12 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme jugée élevée pour les finances actuelles de l’OM, qui ne considère plus ce type de transfert comme prioritaire cet été.

Un mercato marseillais contraint financièrement

Avec une politique de recrutement plus prudente, l’OM doit composer avec un budget limité. Et comme le rappelle Live Foot, les pistes supérieures à 10 millions d’euros ne sont plus prioritaires dans la stratégie estivale du club phocéen.

Dans ce contexte, la concurrence anglaise, notamment en Premier League et en Championship, apparaît beaucoup plus agressive et mieux armée financièrement pour attirer le milieu algérien.

Une orientation plutôt vers l’Angleterre

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, reste suivi par plusieurs clubs anglais. La perspective d’évoluer dans un championnat plus exposé et plus compétitif semble aujourd’hui prendre l’avantage dans son choix de carrière.

Pour Marseille, le constat est simple : malgré un intérêt réel et un profil jugé intéressant, la piste Titraoui s’éloigne progressivement, faute de moyens et face à une concurrence plus puissante.