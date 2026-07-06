Brésil – Norvège (1-2) : Haaland élimine la Seleção malgré un but de Neymar

Le Brésil quitte déjà la Coupe du monde 2026. Malgré une domination et de nombreuses occasions, la Seleção est tombée face à une Norvège héroïque (2-1), portée par un immense Ørjan Nyland dans les cages et un Erling Haaland décisif dans le dernier quart d’heure.

Le Brésil est tombé de très haut. Favorie de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 disputé au MetLife Stadium de New York, la Seleção s’est inclinée face à une Norvège réaliste et héroïque (2-1), dimanche. Une immense performance collective des Scandinaves, portée par un Ørjan Nyland impérial dans les buts et un Erling Haaland clinique au moment de faire basculer la rencontre.

Nyland écœure le Brésil dès la première période

La rencontre avait pourtant débuté sur un rythme élevé. La Norvège croyait ouvrir le score dès les premières minutes grâce à Patrick Berg, mais Alexander Sørloth était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

Le Brésil reprenait progressivement le contrôle du ballon et obtenait une énorme opportunité après une faute de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha dans la surface. Bruno Guimarães se présentait face à Ørjan Nyland, mais le gardien norvégien remportait son duel en plongeant sur sa droite.

Ce penalty manqué allait marquer un véritable tournant. En confiance, Nyland multipliait ensuite les interventions décisives devant Gabriel Martinelli puis Vinicius Junior, tandis qu’Alisson répondait en s’imposant face à Martin Ødegaard juste avant la pause.

Le Brésil pousse, Haaland frappe

Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti continuaient de dominer sans parvenir à concrétiser leurs occasions.

Fraîchement entré en jeu, Endrick héritait d’un excellent ballon de Vinicius mais manquait le cadre dans son face-à-face avec Nyland. Quelques instants plus tard, Rayan voyait également sa demi-volée détournée par un gardien norvégien infranchissable.

Malgré l’entrée de Neymar à la 68e, c’est finalement la Norvège qui faisait la différence. À la 80e minute, Andreas Schjelderup déposait un centre parfait dans la surface où Erling Haaland prenait le meilleur sur Gabriel Magalhães pour ouvrir le score d’une tête imparable.

Le Brésil tentait immédiatement de réagir, mais Nyland réalisait encore un arrêt exceptionnel, détournant sur son poteau un ballon involontairement repoussé par Ajer.

Haaland achève la Seleção

Dans les derniers instants, la star de Manchester City scellait définitivement le sort de la rencontre. Servi à l’entrée de la surface, Haaland décochait une frappe croisée puissante qui trompait Alisson pour inscrire son doublé et offrir le break à la Norvège.

Le Brésil réduisait bien l’écart dans le temps additionnel grâce à Neymar sur penalty, après un coup de coude d’Østigård sur Casemiro, mais ce sursaut arrivait beaucoup trop tard.

Avec cette victoire historique (2-1), la Norvège valide son billet pour les quarts de finale et confirme son statut d’invité surprise de ce Mondial 2026. De son côté, le Brésil quitte prématurément la compétition malgré une domination globale, plombé par son inefficacité offensive et un Ørjan Nyland tout simplement exceptionnel.