PSG Mercato : Luis Enrique a donné son feu vert pour un serial buteur de L1 et du Mondial

Après le départ de Gonçalo Ramos, la piste Folarin Balogun, auteur d’une saison remarquée avec l’AS Monaco et performant lors de la Coupe du monde, prend de l’épaisseur au PSG.

Le PSG poursuit sa réflexion pour renforcer son attaque. Alors que plusieurs noms circulent en interne, celui de Folarin Balogun revient avec insistance ces derniers jours. L’attaquant de l’AS Monaco figure bien sur la short-list des dirigeants parisiens, qui apprécient son profil en vue de compenser le départ de Gonçalo Ramos, comme le rappelle PSGINSIDE-ACTUS.

Âgé de 25 ans, l’international américain sort d’une saison convaincante sous les couleurs monégasques (19 buts) et réalise également une Coupe du monde remarquée avec les États-Unis (3 buts). Ses performances récentes n’ont pas échappé au PSG, où Luis Enrique recherche un avant-centre capable d’apporter de la profondeur, de la mobilité et une forte intensité dans le pressing.

Des relations excellentes entre Paris et Monaco

Comme l’avait indiqué Foot Mercato, Balogun fait partie des options étudiées par le champion de France. À ce stade, aucun accord n’a été trouvé et aucune offre officielle n’a été transmise à l’AS Monaco, mais son nom est bien présent dans les discussions menées par la cellule de recrutement parisienne.

Le dossier pourrait être facilité par les excellentes relations entretenues entre le PSG et l’AS Monaco depuis plusieurs saisons. Les deux clubs ont régulièrement échangé ces dernières années, un contexte qui pourrait favoriser d’éventuelles négociations si Paris décidait d’accélérer sur ce dossier, en plus de celui lié à Maghnes Akliouche.

Luis Enrique a validé la piste

Balogun présente également l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1. Passé par Reims avant de rejoindre Monaco en provenance d’Arsenal, il a déjà prouvé sa capacité à performer dans le championnat français. Son profil correspond à la nouvelle politique sportive du PSG, davantage tournée vers des joueurs encore en progression que vers des recrutements de prestige à très gros coût.

Reste désormais à savoir si cette piste se transformera en véritable offensive. Plusieurs clubs anglais suivent également l’ancien joueur d’Arsenal, ce qui pourrait rapidement faire grimper la concurrence. Pour l’heure, Balogun demeure une cible crédible du PSG et validée par Luis Enrique, mais le dossier n’en est qu’à ses premières étapes.