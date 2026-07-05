Équipe de France : triple coup dur pour les Bleus et un joueur du PSG avant le Maroc

À l’approche du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, trois joueurs clés de l’équipe de France sont sous la menace d’une suspension en cas de nouvel avertissement.

À la suite du huitième de finale face au Paraguay (1-0), l’équipe de France se retrouve avec plusieurs joueurs sous pression disciplinaire avant d’affronter le Maroc en quart de finale. Trois Bleus sont en effet menacés d’une suspension pour une éventuelle demi-finale en cas de nouveau carton jaune.

Comme le rappelle L’Équipe, Michael Olise, Bradley Barcola et Manu Koné ont tous été avertis lors du match contre le Paraguay. Une accumulation de cartons qui les place dans une situation à risque avant le prochain tour.

Attention Michael Olise

Le cas le plus sensible concerne Michael Olise. Le milieu offensif, particulièrement influent dans le jeu des Bleus, a reçu un avertissement en toute fin de match (90e+7). En cas de nouveau carton face au Maroc, il serait automatiquement suspendu pour une éventuelle demi-finale, un scénario qui obligerait le sélectionneur à revoir son animation offensive. L’option Rayan Cherki aura le mérite d’être étudiée en cas de suspension.

Bradley Barcola et Manu Koné sont également concernés par cette menace. Le joueur du PSG, utilisé régulièrement sur l’aile gauche sans avoir brillé samedi soir, et le second, élément important du milieu, devront éviter tout excès d’engagement sous peine de manquer un rendez-vous décisif dans la course à la finale

La situation intervient dans un contexte où les cartons sont remis à zéro après les demi-finales, ce qui signifie que les joueurs encore sous la menace devront gérer leur agressivité face au Maroc. Une contrainte supplémentaire pour Didier Deschamps dans un quart de finale à haute intensité face au Maroc, où la discipline pourrait donc peser aussi lourd que la performance sportive.