Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Mbappé (Real Madrid) attend Hakimi (PSG), bonne nouvelle pour le Maroc ?

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du dimanche 5 juillet 2026.

France – Paraguay (1-0) : Mbappé attend Hakimi

Qualifiée cette nuit aux dépens d’une accrocheuse équipe du Paraguay (1-0), la France affrontera le Maroc jeudi en quarts de finale de la Coupe du Monde. Buteur, Kylian Mbappé retrouver son ami Achraf Hakimi : « Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Hakimi ? Il m’a déjà écrit je pense. On va se concentrer et on va jouer. On est contents de jouer contre eux. C’est une très bonne équipe», a précisé le capitaine tricolore.

France – Paraguay (1-0) : Doué fait le bilan

Auteur d’une entrée fracassante en seconde période, Désiré Doué a permis aux Bleus de prendre l’avantage suite à un penalty qu’il a provoqué. « C’était un match avec beaucoup d’intensité, de duels. Il fallait être prêt. Cette équipe met beaucoup d’agressivité sur chaque contact. Il fallait rester calme. Parfois on s’est emporté mais on a su rester efficace et le plus important c’est la qualification, a-t-il déclaré sur M6. Le foot, il n’y aura pas de coup de poing ou de coup de pied dans la tête. Il faut jouer, le ballon est au pied. S’ils veulent provoquer c’est leur souci. Ils ont de la qualité aussi, mais le plus important c’est qu’on s’est qualifié. »

Le Sénégal est en perdition !

Le retour de la sélection sénégalaise connaît un nouveau rebondissement. En effet, comme indiqué ce samedi soir par Dsprots, le vol spécial qui devait rapatrier les Lions de la Téranga après leur élimination a finalement été annulé, plongeant la délégation dans l’incertitude. Selon plusieurs sources, des désaccords entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF) seraient à l’origine de cette situation, chacun se renvoyant la responsabilité de l’organisation du voyage.

En attendant une solution, joueurs et membres de l’encadrement restent bloqués aux États-Unis, bien que certains avaient déjà effectué leur retour, à l’instar de Pape Alassane Gueye, Édouard Mendy, Mory Diaw et Ismail Jakobs.

Maroc – Canada (3-0) : IRM pour Saibari

Sorti en première période lors de la victoire du Maroc contre le Canada en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 (3-0), Ismaël Saibari passera une IRM ce dimanche. Le nouveau joueur du Bayern Munich a senti un léger claquement, le staff lui a signifié que si il sentait sa jambe s’alourdir il serait mieux de sortir par précaution (ce qui a été fait quelques minutes après).