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FRANCE

Équipe de France : les premiers mots de Zidane avec plusieurs révélations !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 11:23
Zinédine Zidane lors de sa présentation

Zinédine Zidane a livré ses premiers mots en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France.

Ses premiers mots

« Je voulais commencer par un message de soutien à tous les pompiers, beaucoup de familles vivent un moment compliqué. Je voudrais vous remercier pour votre confiance, remercier le Comex avec qui on a échangé ce matin et pour tous les salariés de la FFF pour son travail au quotidien. »

« J’ai eu des propositions pendant quatre ou cinq ans et je les ai toutes refusées pour l’équipe de France »

Son rêve d’entraîner les Bleus

« Aujourd’hui est pour moi une continuité, un rêve. J’ai eu des propositions pendant quatre ou cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’est la seule chose que je voulais faire. Je l’ai connue gamin, j’ai commencé minime, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver à la sélection A. Je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner, c’est la seule chose qui m’anime. »

Son message à Deschamps

« Je salue DD pour ton son travail, c’est l’occasion pour moi de te dire bravo. Quelque chose de nouveau va s’ouvrir, mais toujours pour voir la même chose, c’est-à-dire gagner. Président, je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe. J’ai hâte de pouvoir y être. »

Zidane n’a pas encore choisi son capitaine

Son futur capitaine

« On n’a pas échangé avec Kylian Mbappé, le plus important pour lui est de se reposer. On aura l’occasion de parler de tout ça avec lui et tous les joueurs bientôt au mois de septembre. »

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