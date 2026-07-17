L’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France est scellé.

Le feuilleton touche à sa fin : Zinédine Zidane sera bien le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Après plusieurs mois de spéculations, l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid à la tête des Bleus serait désormais actée.

Zidane a dit oui aux Bleus

Selon Fabrizio Romano, Zinédine Zidane a trouvé un accord total avec la Fédération française de football pour devenir le nouveau patron de l’équipe de France. Le technicien français aurait validé l’ensemble des conditions, mais également la composition de son futur staff. Une décision qui confirme une tendance forte : Zidane attendait uniquement le poste de sélectionneur des Bleus.

Toujours selon l’insider italien, le contrat officiel sera signé dans les prochains jours. La nomination interviendra ces prochains jours après l’adieu de Didier Deschamps, qui quittera son poste après quatorze ans à la tête de la sélection française. Champion du monde 2018, finaliste du Mondial 2022 et figure majeure de l’histoire récente des Bleus, Deschamps laissera derrière lui un bilan exceptionnel.

Zidane prépare déjà son nouveau défi

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane avait refusé plusieurs propositions venues de clubs européens. Son objectif était clair : prendre un jour les commandes de l’équipe de France.

Le rêve va désormais devenir réalité. Avec une génération toujours très talentueuse autour de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore les nouveaux talents émergents, Zidane aura pour mission de maintenir les Bleus au sommet du football mondial.