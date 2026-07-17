Kilmer Sports Ventures, qui dirige l’ASSE, fait décidément feu de tout bois pour se renforcer cet été.

L’ASSE ne prépare pas seulement son avenir à travers son équipe professionnelle. En parallèle du mercato estival mené par Kilmer Sports Ventures, le club du Forez poursuit un important travail de recrutement chez les plus jeunes. Plusieurs talents de la génération 2013 ont ainsi officiellement rejoint les Verts. Après Eden Karraoui et Riccardi Lorenzo, un troisième renfort vient compléter cette prometteuse promotion.

L’ASSE continue de miser sur la formation

La politique sportive de l’ASSE ne s’arrête pas aux recrues destinées à Ian Cathro. Le club poursuit également son travail de fond au sein de son centre de préformation, considéré comme un pilier du projet stéphanois.

La génération U14 de la saison prochaine prend progressivement forme avec plusieurs arrivées officialisées sur le site du club. Parmi elles figure désormais Anis Kanapathipillai, jeune joueur en provenance du RC Joinville, réputé pour la qualité de sa formation.

Anis Kanapathipillai rejoint une promotion déjà renforcée par deux autres jeunes talents. Eden Karraoui avait été le premier à s’engager avec les Verts au cours de l’été. Plus récemment, l’attaquant Riccardi Lorenzo, issu du club partenaire de Firminy, est lui aussi venu étoffer les rangs stéphanois. L’objectif est de bâtir un groupe compétitif en associant les meilleurs profils de la région à des jeunes joueurs repérés partout en France.

Un travail de longue haleine pour les Verts

Ces signatures illustrent le travail de la cellule de recrutement de l’ASSE, qui poursuit sa mission de détection bien au-delà de l’équipe première.

Le club entend sécuriser très tôt les profils les plus prometteurs afin de les accompagner dans leur progression jusqu’au centre de formation, puis, à terme, vers le groupe professionnel.

Dans un contexte où la formation reste l’un des grands atouts de l’ASSE, ces recrutements confirment la volonté des dirigeants de préparer dès aujourd’hui les talents qui pourraient porter le maillot vert dans les années à venir.