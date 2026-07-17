ASSE Mercato : l’AIK Stockholm rend un vibrant hommage à Áron Csongvai

L’ASSE semble avoir trouvé le profil qu’elle recherchait avec insistance pour renforcer son entrejeu. En quête d’un véritable milieu défensif depuis plusieurs mercatos, les Verts ont finalement misé sur Áron Csongvai, international hongrois de 25 ans en provenance de l’AIK Stockholm. Un choix qui intervient après les dossiers restés sans suite de Pierre Ekwah et d’Abdoulaye Kanté, et qui suscite déjà beaucoup d’attentes dans le Forez. Et de tristesse en Suède…

Cinquième recrue estivale de l’ASSE après Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, Csongvai arrive avec une solide réputation. Capable d’évoluer devant la défense, le Hongrois est reconnu pour son impact physique, sa qualité dans la récupération du ballon et sa régularité. Des caractéristiques qui correspondent parfaitement aux besoins d’une équipe stéphanoise désireuse de retrouver davantage de stabilité au milieu de terrain.

Lors de sa présentation, le directeur sportif Loïc Perrin n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction. « Áron est un profil de milieu défensif qui va nous apporter de la puissance, de l’impact dans ce secteur important. C’est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d’enchaîner les rencontres », a expliqué l’ancien capitaine des Verts.

Les supporters suédois le regrettent

Si l’enthousiasme est déjà palpable du côté de Geoffroy-Guichard, le départ de Csongvai laisse en revanche un véritable vide en Suède. Les supporters de l’AIK ont multiplié les messages d’hommage sur les réseaux sociaux après l’officialisation de son transfert vers Saint-Étienne. Des réactions relayées par Poteaux Carrés, qui illustrent l’attachement des fans au milieu hongrois.

« Merci beaucoup, Áron ! », écrit simplement un supporter, tandis qu’un autre résume le sentiment général : « Un joueur que je n’oublierai jamais, quel joueur, quel type, et quel tireur de coups francs ! » Au-delà de ses performances, c’est surtout son état d’esprit qui revient dans la plupart des témoignages.

« Pour toujours l’un des nôtres ! Un grand merci pour tout, grand Áron Csongvai ! », peut-on notamment lire. Un autre supporter insiste sur son engagement : « Un véritable guerrier qui s’est battu pour l’écusson du club jusqu’au bout. Merci pour tout, Áron ! »

Les dirigeants aussi

La personnalité du joueur semble avoir marqué durablement les supporters de l’AIK. « Ça fait vraiment mal au cœur. Un super professionnel ! J’espère qu’il sera heureux en France », confie un fan. D’autres rappellent sa polyvalence et sa disponibilité pour l’équipe : « Cent pour cent de loyauté à chaque match, il a joué à différents postes sans jamais se plaindre. Il a toujours combattu pour le club. Ce transfert, tu le mérites vraiment. »

Même la direction du club suédois a tenu à saluer son départ. Comme l’a rapporté Evect, le responsable du recrutement de l’AIK, Miika Takkula, a rendu hommage à son ancien joueur. « Un grand merci à Áron pour son immense contribution au club ces deux dernières saisons. Son professionnalisme et son dévouement au quotidien m’ont impressionné. Ses excellentes performances sous le maillot de l’AIK lui ont permis d’obtenir ce transfert. Saint-Étienne s’est montré disposé à payer une indemnité de transfert raisonnable », a-t-il déclaré.

Ces nombreux témoignages confirment que l’ASSE ne recrute pas seulement un milieu défensif expérimenté, mais également un joueur apprécié pour son exemplarité. Son engagement, sa mentalité et sa capacité à défendre les couleurs de son club ont laissé une excellente image en Suède.

Reste désormais à transformer cette belle réputation en réussite sportive sous le maillot vert. Les supporters stéphanois espèrent que le nouveau numéro 14 apportera la solidité et le leadership qui ont parfois manqué à l’équipe ces dernières saisons. Si Csongvai parvient à reproduire en Ligue 2 le niveau affiché avec l’AIK, Saint-Étienne pourrait bien avoir réalisé l’un des recrutements les plus judicieux de son été.