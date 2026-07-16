Ligue 2 : la course au titre est lancée, les rivaux de l’ASSE se renforcent

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Pendant que l’AS Saint-Étienne poursuit sa préparation, plusieurs de ses futurs adversaires accélèrent sérieusement leur recrutement. Montpellier, Pau, Rodez et le FC Nantes viennent encore de renforcer leur effectif. La bataille pour les premières places de Ligue 2 est déjà lancée !

L’ASSE est prévenue : la concurrence ne reste pas inactive. À quelques semaines de la reprise du Championnat, plusieurs formations de Ligue 2 multiplient les mouvements pour construire un effectif capable de jouer les premiers rôles.

Montpellier se montre notamment très actif. Après avoir recruté Florian Tardieu, ancien milieu de terrain des Verts, le club héraultais vient d’officialiser une deuxième arrivée.

Montpellier recrute encore après Tardieu

Le MHSC a obtenu la signature de Daylam Meddah, en provenance du Pau FC. Âgé de 23 ans, ce défenseur central possède également la polyvalence nécessaire pour évoluer au poste de milieu défensif.

Le nouveau Montpelliérain connaît déjà parfaitement la Ligue 2. La saison dernière, il a disputé 25 rencontres avec Pau, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Un renfort intéressant pour une formation pailladine qui affiche clairement ses ambitions sur ce mercato.

Avec Tardieu et Meddah, Montpellier commence à poser les bases d’une équipe expérimentée et immédiatement opérationnelle. Un rival dont l’ASSE devra sérieusement se méfier.

Pau mise sur un joueur expérimenté

Pour remplacer Daylam Meddah, le Pau FC a choisi de miser sur une vieille connaissance. Le club béarnais a officialisé le retour de Quentin Daubin, seulement six mois après son départ à Valenciennes.

Le milieu de terrain avait déjà porté les couleurs paloises entre 2017 et 2022. Avec 152 apparitions en Ligue 2, il apportera son expérience et sa connaissance du club à un effectif en pleine reconstruction.

Rodez tente un pari surprenant

Le Rodez Aveyron Football est également passé à l’action en recrutant Damjan Pavlovic. Le milieu de terrain évoluait jusqu’ici au FK Kauno Zalgiris, avec lequel il a remporté le championnat de Lituanie la saison dernière.

Révélé au Standard de Liège, Pavlovic a représenté la Belgique chez les moins de 15 et de 16 ans avant de porter les couleurs de la Serbie avec les U20 puis les Espoirs. Un profil atypique sur lequel Rodez espère réaliser une belle opération.

Nantes double l’ASSE pour Corredor

Autre sérieux candidat aux premières places, le FC Nantes poursuit lui aussi son recrutement. Les Canaris ont bouclé l’arrivée de Killian Corredor, attaquant également suivi par l’ASSE.

Saint-Étienne voit donc une piste offensive lui échapper au profit d’un concurrent direct. Entre un Montpellier déjà très actif, un FC Nantes ambitieux et plusieurs outsiders en mouvement, la course à la montée promet d’être particulièrement disputée.

Les Verts possèdent les armes nécessaires pour viser le titre, mais ils devront réussir leur propre mercato. La concurrence, elle, a déjà commencé à avancer ses pions.