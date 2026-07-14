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ASSE Mercato : double rebondissement pour Davitashvili !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 12:30
Zuriko Davitashvili sous le maillot de l'ASSE

Intéressés par Zuriko Davitashvili en début de mercato estival, Besiktas et l’Atalanta Bergame semblent désormais s’être retirés du dossier menant à l’ailier gauche de l’ASSE.

Partira, partira pas ? Comme l’été dernier, c’est l’éternel question concernant l’avenir de Zuriko Davitashvili, tout comme celui de Lucas Stassin. Si l’ailier gauche géorgien ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts (Besiktas, Atalanta Bergame, Olympiakos, Stade Rennais, Hoffenheim), le prix réclamé par les dirigeants de l’AS Saint-Étienne pour le laisser partir en refroidirait plus d’un.

Besiktas et l’Atalanta sont passés à autre chose

Alors que Besiktas, l’Atalanta Bergame et l’Olympiakos auraient vu leurs offres être refusées par l’ASSE pour Zuriko Davitashvili, la direction stéphanoise réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour se séparer de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Face à ce prix, deux des courtisans de Zuriko Davitashvili semblent désormais s’être tournés vers d’autres pistes. Il s’agit de Besiktas et de l’Atalanta Bergame. Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le club turc aurait plutôt bouclé l’arrivée de l’ailier gauche d’Arsenal, Leandro Trossard, tandis que le club italien aurait désormais fait de Kerim Alajbegović sa priorité au poste d’ailier et serait sur le point de transmettre une offre officielle au Bayer Leverkusen.

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