ASSE : Cathro a confirmé un gros changement qui va ravir les supporters

Ian Cathro n’a pas attendu longtemps pour poser les bases de son projet. Après le nul contre le FC Biel-Bienne (2-2), le nouvel entraîneur de l’ASSE a officialisé un choix fort : Julien Le Cardinal sera le capitaine des Verts cette saison.

Le premier match de préparation face au FC Biel-Bienne (2-2) n’aura pas seulement permis d’observer les premières intentions de jeu d’Ian Cathro. À l’issue de la rencontre, le technicien écossais a également levé le voile sur une décision majeure concernant la hiérarchie du vestiaire stéphanois.

Interrogé sur le brassard porté par Julien Le Cardinal durant cette première sortie estivale, l’entraîneur de l’ASSE a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un simple choix ponctuel.

« On est en train de construire un groupe, une équipe et ce groupe a besoin de leaders. On a décidé que Julien Le Cardinal sera le capitaine de notre équipe et Gautier Larsonneur sera un de ses leaders. Personnellement, je préfère que mon capitaine soit dans le cœur du jeu plutôt que dans les buts, mais Gautier reste un leader et un joueur important de cette équipe. »

Un choix fort pour lancer l’ère Cathro

En désignant Julien Le Cardinal comme capitaine, Ian Cathro imprime déjà sa marque sur l’effectif stéphanois. Jusqu’ici, Gautier Larsonneur incarnait le leadership des Verts, au grand dam de certains supporters mais le nouveau coach a expliqué privilégier un capitaine de champ, capable d’être au plus près de l’action et des échanges avec ses partenaires comme avec le corps arbitral.

Le gardien ne perd toutefois pas son statut dans le vestiaire. Cathro a insisté sur le rôle majeur que continuera d’occuper Larsonneur, présenté comme l’un des principaux leaders du groupe. Mais le portier stéphanois a perdu énormément de crédit auprès des ultras, qui ne l’ont pas épargné lors du match amical, avec une banderole à son encontre.

Le Cardinal, symbole de la nouvelle dynamique

Déjà capitaine lors du match amical contre Biel-Bienne, Julien Le Cardinal s’impose désormais comme le visage du nouveau projet stéphanois. Défenseur central arrivé l’hiver dernier, il évolue au cœur du jeu, un poste que Cathro considère comme idéal pour porter le brassard et guider son équipe.

Au-delà du résultat nul (2-2) face aux Suisses, cette annonce constitue sans doute l’un des principaux enseignements de cette première sortie estivale. Alors que l’ASSE poursuit sa préparation, la hiérarchie est désormais clairement établie : Julien Le Cardinal mènera les Verts cette saison, avec Gautier Larsonneur parmi les relais essentiels du staff sur le terrain.