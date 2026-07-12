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RC Lens Mercato : un attaquant sur le départ vers un prétendant à la Ligue 1 ?

Par William Tertrin - 12 Juil 2026, 06:00

Quelques semaines après la signature de son premier contrat professionnel avec le RC Lens, Samuel Dié suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs.

Le RC Lens pourrait rapidement devoir trancher concernant l’avenir de l’un de ses jeunes talents offensifs. D’après les informations dévoilées par Mohamed Toubache-Ter sur le réseau social X, Samuel Dié est suivi par plusieurs clubs désireux de l’accueillir en prêt lors de cette fenêtre de mercato.

Parmi les prétendants évoqués figurent notamment Montpellier (Ligue 2), qui va ambitionner de remonter en Ligue 1, et l’AS Cannes (Ligue 3), mais ces deux formations ne seraient pas les seules à surveiller de près le dossier. L’intérêt grandissant autour du jeune avant-centre confirme la cote dont il bénéficie après sa progression remarquée sous les couleurs sang et or.

Une progression qui attire les convoitises

Le timing n’a rien d’un hasard. Début juin, le RC Lens a accordé sa confiance à Samuel Dié en lui faisant signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Arrivé à La Gaillette en 2023, l’attaquant s’est imposé comme l’un des leaders offensifs du groupe Élite, avec un bilan de 15 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres la saison dernière. Le club nordiste l’a d’ailleurs convoqué à la reprise sous la houlette Dino Toppmöller.

Cette progression n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des recruteurs. Un prêt apparaît aujourd’hui comme une solution crédible pour permettre au joueur de découvrir le football professionnel et d’accumuler un temps de jeu conséquent.

Montpellier et Cannes en première ligne

Selon Mohamed Toubache-Ter, Montpellier suit attentivement le dossier, tout comme l’AS Cannes, récemment promue et ambitieuse. D’autres clubs seraient également positionnés, preuve que le profil de Samuel Dié séduit sur le marché.

Pour le RC Lens, l’objectif sera désormais de trouver le projet sportif le plus adapté à son jeune attaquant. Le club artésien a régulièrement utilisé la formule du prêt pour accompagner le développement de ses meilleurs espoirs avant leur intégration dans l’effectif professionnel.

Le Racing prendra son temps

À ce stade, aucune décision n’a été officialisée concernant l’avenir de Samuel Dié. Le RC Lens conserve la maîtrise du dossier et évaluera les différentes options avant de donner son feu vert à un éventuel départ temporaire.

Une chose est certaine : quelques semaines seulement après être devenu professionnel, Samuel Dié confirme qu’il fait déjà partie des jeunes joueurs lensois les plus observés de ce mercato estival.

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