ASSE : Cathro fait un premier aveu sur son groupe après le nul face à Biel-Bienne

Après le nul concédé face au FC Biel-Bienne (2-2), Ian Cathro a livré un premier constat sur l’état physique de son groupe.

Pour sa première sortie depuis la reprise, l’ASSE a concédé un match nul face au FC Biel-Bienne (2-2). Au-delà du résultat, Ian Cathro a surtout observé les premières réactions de son effectif après une semaine chargée de travail. Le nouvel entraîneur des Verts a rapidement insisté sur un élément important : la fatigue accumulée par ses joueurs après plusieurs séances intenses.

« On a déjà fait 13 séances depuis la reprise, puisqu’on s’est parfois entraîné deux fois par jour. Plus tôt cette semaine, on a fait une opposition interne où les joueurs ont eu 30 minutes de temps et aujourd’hui le but était de monter à 45. Les joueurs m’ont paru un peu fatigués. », a expliqué le technicien stéphanois. Pour lui, cette rencontre ne devait pas encore être considérée comme un véritable match de compétition, mais plutôt comme une étape supplémentaire dans la montée en puissance du groupe. « Je vois ce premier match de préparation comme une séance d’entraînement », a-t-il ajouté.

Le match face à Genève tronqué ?

Cette fatigue n’a toutefois pas inquiété Ian Cathro, qui savait que cette période de préparation demanderait beaucoup d’efforts aux joueurs. Le coach stéphanois a également reconnu qu’il faudra encore attendre avant d’augmenter fortement les temps de jeu : « Je ne sais pas si on pourra déjà donner une heure de temps de jeu contre Genève samedi prochain parce qu’on a une grosse deuxième semaine qui nous attend. »

Au-delà du score et du contenu du match, Ian Cathro retient surtout le travail effectué durant la semaine. Le coach stéphanois estime avoir davantage appris lors des entraînements que durant cette première opposition. « Aujourd’hui, ce qui était important c’est que les joueurs aient pu avoir de l’espace pour travailler, qu’ils aient la possibilité de tenter des choses, d’en rater aussi », a-t-il expliqué. Une première sortie destinée avant tout à poser les bases, alors que les Verts poursuivent leur préparation avec l’objectif de monter progressivement en intensité.