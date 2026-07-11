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FRANCE

FC Nantes : les Canaris cartonnent Fleury en amical, une recrue a brillé

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 22:00

Le FC Nantes a parfaitement débuté sa préparation estivale en s’imposant largement face au FC Fleury 91 (5-0).

Le FC Nantes n’a pas manqué son premier rendez-vous de l’été. Opposés au FC Fleury 91 en match de préparation, les Canaris se sont largement imposés (5-0) grâce à une prestation maîtrisée du début à la fin.

Les Nantais ont rapidement pris les commandes grâce à Ignatius Ganago, bien servi par Yassine Benhattab après une récupération haute de Sissoko (4e). Guirassy a doublé la mise quelques minutes plus tard (13e), avant que Benhattab ne conclue une belle action collective d’une frappe enroulée dans la lucarne pour porter le score à 3-0 avant la pause. Celui qu’on peut considérer comme une recrue après son retour de prêt a donc particulièrement brillé.

Au retour des vestiaires, le rythme est resté le même. Dabo, issu du centre de formation, a inscrit le quatrième but (53e), avant que Malang Gomes ne scelle définitivement le succès nantais quatre minutes plus tard avec une belle inspiration technique (57e). Solides défensivement, les Jaune et Vert n’ont quasiment jamais été inquiétés et lancent idéalement leur campagne de préparation.

Avec cette victoire convaincante, le FC Nantes engrange de la confiance avant ses prochains matchs amicaux et confirme déjà de belles intentions collectives à l’approche de la saison 2026-2027.

La compo du FC Nantes

Titulaires : Dupé , Lamy, Doucouré, Awaziem, Guilbert, Benhattab, Sissoko, Lepenant, Ziani, Guirassy, Ganago.
Remplaçants : Mirbach, Zézé, Tati, Ali Youssuf, Amian, Deuff, Diack, Gomes, Leroux, Younoussa, Dabo, Abline.

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