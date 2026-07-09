FC Nantes Mercato : une cinquième recrue se rapproche !

L’avant-centre de Darmstadt Killian Corredor continuerait de se rapprocher du FC Nantes.

Rare pour être souligné avec les Kita, le FC Nantes a déjà bien avancé son recrutement estival. Le club des bords de l’Erdre a déjà enregistré les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, et serait proche d’enrôler l’ailier droit du Paris FC, Mathieu Cafaro.

Optimisme pour Corredor !

Les dirigeants nantais avanceraient également sur le recrutement de leur futur numéro 9. Comme révélé par Ouest-France, Killian Corredor serait la priorité du FC Nantes au poste d’avant-centre et l’attaquant de Darmstadt aurait donné sa préférence aux Canaris, alors qu’il est également ciblé par l’AS Saint-Étienne.

Et ce mercredi, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a annoncé sur X que le club nantais serait optimiste quant à la finalisation de ce dossier, alors que le FCN doit encore trouver un accord avec Darmstadt sur les bases d’un transfert.

La saison dernière, l’ancien joueur de Rodez a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du club allemand, pensionnaire de deuxième division.