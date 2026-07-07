Dans le 4-2-3-1 de Michel Der Zakarian, deux places de milieu central à se partager. Johann Lepenant (23 ans), l’un des profils les plus bankables de l’effectif, pourrait être le premier à faire ses valises.

Le mercato pourrait rapidement s’accélérer au FC Nantes. Avec un entrejeu particulièrement fourni, les Canaris vont devoir faire des choix et DataScourt affirme que Johann Lepenant apparaît comme l’un des candidats les plus crédibles à un départ.

Lorient a accéléré pour Lepenant

L’effectif de Michel Der Zakarian est aujourd’hui largement fourni dans l’axe du milieu de terrain. Dans son 4-2-3-1, seulement deux places sont disponibles pour Younoussa, Sissoko, Lepenant, Louis Leroux, Deuff, Diack, Gomes ou encore Foucan. Une concurrence qui pourrait pousser le FC Nantes à alléger ce secteur avant la fin du mercato.

Selon nos informations, le FC Lorient ne se contente plus de surveiller Johann Lepenant. Le club breton aurait déjà manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain nantais. Les Merlus souhaitent renforcer leur entrejeu avec un joueur expérimenté malgré son jeune âge. À seulement 23 ans, Lepenant compte déjà plus de 150 matchs professionnels et possède une solide connaissance des exigences du championnat français.

Der Zakarian doit déjà trancher au FC Nantes

Le principal obstacle reste financier. Sous contrat avec le FC Nantes, Johann Lepenant n’est pas poussé vers la sortie et les dirigeants nantais ne comptent pas le céder à bas prix. Les projections Data estiment sa valeur autour de 10 millions d’euros. Un montant qui pourrait toutefois être aménagé grâce à un système de bonus ou à un pourcentage sur une future revente afin de faciliter les négociations.

Une chose semble certaine : avec huit milieux de terrain pour seulement deux postes, le FC Nantes devra forcément dégraisser son effectif. Parmi les joueurs disposant de la plus forte valeur marchande, Johann Lepenant figure en bonne place, aux côtés de Matthis Abline. Son départ permettrait au club de récupérer une somme importante tout en rééquilibrant l’effectif de Michel Der Zakarian. Lorient semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier, mais les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du milieu nantais.